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Posted 20 октября, 10:50

Published 20 октября, 10:50

Modified 20 октября, 10:50

Updated 20 октября, 10:50

Уголовное дело возбуждено из-за гибели двух девочек-подростков в Ростове-на-Дону

Стала известна возможная причина гибели девочек, упавших с высотки в Ростове

20 октября 2024, 10:50
Фото: 1MI
Уголовное дело возбуждено из-за гибели двух девочек-подростков в Ростове-на-Дону

Девочки-подростки могли сорваться с высотки в Ростове из-за фотографий

Уголовное дело возбуждено из-за гибели двух девочек-подростков в Ростове-на-Дону, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на свои источники.

Трагическое происшествие случилось вечером 19 октября. Тела двух школьниц нашли прохожие под окнами высотки на улице Тельмана в Ростове-на-Дону. Предположительно, девочки сорвались с балкона на 24 этаже дома.

Две девочки-подростка упали из окна высотки в центре Ростова
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Следователи уже возбудили уголовное дело. Жильцы дома сообщили, что погибшие не проживали в нём. По предварительной версии, школьницы забрались на высокий этаж, чтобы сделать красивые фотографии.

Официально никакие версии гибели девочек пока не подтверждались. Подробности расследования уточняются.

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