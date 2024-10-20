Стала известна возможная причина гибели девочек, упавших с высотки в Ростове

Posted 20 октября, 10:50
Published 20 октября, 10:50
Modified 20 октября, 10:50
Updated 20 октября, 10:50
Трагическое происшествие случилось вечером 19 октября. Тела двух школьниц нашли прохожие под окнами высотки на улице Тельмана в Ростове-на-Дону. Предположительно, девочки сорвались с балкона на 24 этаже дома.
Следователи уже возбудили уголовное дело. Жильцы дома сообщили, что погибшие не проживали в нём. По предварительной версии, школьницы забрались на высокий этаж, чтобы сделать красивые фотографии.
Официально никакие версии гибели девочек пока не подтверждались. Подробности расследования уточняются.