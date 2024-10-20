Стало известно, где в Ростовской области продают мясо по самой низкой цене

Средняя стоимость говядины ниже оказалась в Шахтах — 535,38 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону средняя цена достигает 566,78 рубля. А в Таганроге средняя стоимость килограмма этого мяса перевалила за 600 рублей.