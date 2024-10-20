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Posted 20 октября, 05:51

Published 20 октября, 05:51

Modified 20 октября, 05:53

Updated 20 октября, 05:53

Стало известно, где в Ростовской области продают мясо по самой низкой цене

Стало известно, где в Ростовской области продают мясо по самой низкой цене

20 октября 2024, 05:51
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, где в Ростовской области продают мясо по самой низкой цене

Самая дешевая свинина в регионе оказалась в Ростове-на-Дону

Ростовстат обнародовал актуальные сведения о средних ценах на ряд товаров в Ростовской области.

Согласно последним данным на 14 октября, самые низкие средние цены на курятину отмечены в Волгодонске — 181,55 рубля за килограмм. А самые высокие — Ростове и Таганроге (191,28 и 197,28 рубля соответственно).

Средняя стоимость говядины ниже оказалась в Шахтах — 535,38 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону средняя цена достигает 566,78 рубля. А в Таганроге средняя стоимость килограмма этого мяса перевалила за 600 рублей.

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Свинина оказалась дешевле в Ростове-на-Дону — в среднем 358,82 рубля за килограмм, а дороже всего мясо в Сальске — 398,95 рубля.

В Миллерово средняя стоимость килограмма баранины зафиксировалась на отметке 682,70 рубля. В Ростове-на-Дону ее цена достигла 762,16 рубля, а в Шахтах — 775,10 рубля.

До этого ЦБ констатировал рост цен на яйца, помидоры и бананы в донском регионе. Продукты продолжают дорожать, несмотря на понижение темпов инфляции. Подробнее о стоимости товаров в материале RostovGazeta.

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