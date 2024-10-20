Стало известно, где в Ростовской области продают мясо по самой низкой цене

Posted 20 октября, 05:51
Published 20 октября, 05:51
Modified 20 октября, 05:53
Updated 20 октября, 05:53
Согласно последним данным на 14 октября, самые низкие средние цены на курятину отмечены в Волгодонске — 181,55 рубля за килограмм. А самые высокие — Ростове и Таганроге (191,28 и 197,28 рубля соответственно).
Средняя стоимость говядины ниже оказалась в Шахтах — 535,38 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону средняя цена достигает 566,78 рубля. А в Таганроге средняя стоимость килограмма этого мяса перевалила за 600 рублей.
Свинина оказалась дешевле в Ростове-на-Дону — в среднем 358,82 рубля за килограмм, а дороже всего мясо в Сальске — 398,95 рубля.
В Миллерово средняя стоимость килограмма баранины зафиксировалась на отметке 682,70 рубля. В Ростове-на-Дону ее цена достигла 762,16 рубля, а в Шахтах — 775,10 рубля.
До этого ЦБ констатировал рост цен на яйца, помидоры и бананы в донском регионе. Продукты продолжают дорожать, несмотря на понижение темпов инфляции. Подробнее о стоимости товаров в материале RostovGazeta.