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Posted 20 октября, 09:44

Published 20 октября, 09:44

Modified 20 октября, 09:44

Updated 20 октября, 09:44

Осадки на время прекратятся в Ростове, следует из прогнозов синоптиков

Стало известно, когда дожди перестанут заливать Ростов-на-Дону

20 октября 2024, 09:44
Фото: rostovgazeta.ru
Осадки на время прекратятся в Ростове, следует из прогнозов синоптиков

Дожди перестанут заливать Ростов-на-Дону после выходных

Осадки на время прекратятся в Ростове, следует из прогнозов синоптиков.

В воскресенье, 20 октября, в городе прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха составит около +10 градусов днём и +6 градусов вечером.

Проливные дожди накроют на выходных Ростовскую область
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В начале новой недели осадки прекратятся. Дождь возможен только в понедельник, 21 октября. Небо останется облачным с прояснениями. Температура воздуха опустится до +9 — +11 градусов днём и +5 градусов ночью. Скорость ветра останется умеренной. Также по утрам и вечером возможен туман.

Ранее сообщалось, что мокрый снег надвигается на Ростовскую область. Ждать его стоит жителям северных районов региона. Также там прогнозируют устойчивые заморозки.

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