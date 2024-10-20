Стало известно, когда дожди перестанут заливать Ростов-на-Дону

В начале новой недели осадки прекратятся. Дождь возможен только в понедельник, 21 октября. Небо останется облачным с прояснениями. Температура воздуха опустится до +9 — +11 градусов днём и +5 градусов ночью. Скорость ветра останется умеренной. Также по утрам и вечером возможен туман.