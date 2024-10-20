Видимость на трассах Ростовской области резко ухудшится

Posted 20 октября, 07:10
Published 20 октября, 07:10
Modified 20 октября, 07:10
Updated 20 октября, 07:10
В ближайшие сутки в донском регионе ожидается непогода. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, ветер усилится до 14 метров в секунду, местами пройдет дождь, а ночью и утром на севере области — мокрый снег. Речь идет о Шолоховском, Миллеровском, Боковском, Тарасовском, Чертковский, Верхнедонском и других районах.
Температура воздуха в среднем составит около +1…+6 градусов ночью, при прояснениях до -2. В светлое время суток потеплеет до +9 градусов, на юге — до +11 (Песчанокопский, Егорлыкский районы).
Ранее из-за непогоды в донской столице сервисы такси взвинтили цены в три раза. Не исключено, что во время дождя с мокрым снегом в регионе будет аналогичная ситуация.