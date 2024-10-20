Видимость на трассах Ростовской области резко ухудшится

В ближайшие сутки в донском регионе ожидается непогода. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, ветер усилится до 14 метров в секунду, местами пройдет дождь, а ночью и утром на севере области — мокрый снег. Речь идет о Шолоховском, Миллеровском, Боковском, Тарасовском, Чертковский, Верхнедонском и других районах.