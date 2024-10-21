Бабье лето и +17 градусов тепла неожиданно вернутся в Ростовскую область

А в среду и четверг, 23 и 24 октября, будет немного теплее. Днем столбики термометров покажут до +12…+17 градусов Цельсия, а ночью воздух охладится до +5…+10 градусов. Без осадков, ветер западной четверти до 13 метров в секунду.