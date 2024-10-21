Бабье лето и +17 градусов тепла неожиданно вернутся в Ростовскую область

Posted 21 октября, 12:46
Published 21 октября, 12:46
Modified 21 октября, 12:48
Updated 21 октября, 12:48
Во вторник, 22 октября, метеорологи прогнозируют переменную облачность с кратковременными осадками. Дожди пройдут преимущественно по югу области, а в остальных частях региона будет сухо. Днем температура воздуха составит +9…+14 градусов, ночью — +2…+7 градусов. Утром может появиться туман.
А в среду и четверг, 23 и 24 октября, будет немного теплее. Днем столбики термометров покажут до +12…+17 градусов Цельсия, а ночью воздух охладится до +5…+10 градусов. Без осадков, ветер западной четверти до 13 метров в секунду.
До этого стало известно, что температура воздуха понизится до -2 градусов в донском регионе.