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Posted 21 октября, 12:46

Published 21 октября, 12:46

Modified 21 октября, 12:48

Updated 21 октября, 12:48

В Ростовской области резко потеплеет до +17 градусов

Бабье лето и +17 градусов тепла неожиданно вернутся в Ростовскую область

21 октября 2024, 12:46
Фото: 1MI
В Ростовской области резко потеплеет до +17 градусов
Теплая погода не хочет покидать территорию Ростовской области так быстро. Синоптики обещают, что на днях воздух прогреется до +14…+17 градусов, информирует Северо-Кавказское УГМС.

Во вторник, 22 октября, метеорологи прогнозируют переменную облачность с кратковременными осадками. Дожди пройдут преимущественно по югу области, а в остальных частях региона будет сухо. Днем температура воздуха составит +9…+14 градусов, ночью — +2…+7 градусов. Утром может появиться туман.

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А в среду и четверг, 23 и 24 октября, будет немного теплее. Днем столбики термометров покажут до +12…+17 градусов Цельсия, а ночью воздух охладится до +5…+10 градусов. Без осадков, ветер западной четверти до 13 метров в секунду.

До этого стало известно, что температура воздуха понизится до -2 градусов в донском регионе.

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