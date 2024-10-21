Бенефис заслуженного артиста РФ Олега Ширшина прошел на сцене театра им. М. Горького

Малой родиной мастера является город Новочеркасск, поэтому Олега Ширина можно назвать донским артистом не только по духу, но и по рождению. Образы, которые он создает на сцене, такие же достоверные и выразительные, как и его судьба. Это и донской казак Мирон Коршунов в «Тихом Доне» по роману М. А. Шолохова, городничий из гоголевского «Ревизора», фельдмаршал Кутузов в исторической драме «Платов». В целом, с 2006 года на сцене Ростовской драмы Олегом Ширшиным сыграно более 50 ролей и столько же создано образов.