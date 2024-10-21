Бенефис заслуженного артиста РФ Олега Ширшина прошел на сцене театра им. М. Горького

Posted 21 октября, 12:36
Published 21 октября, 12:36
Modified 21 октября, 12:38
Updated 21 октября, 12:38
Олег Ширшин отдал театральному искусству более 40 лет, 18 из них Ростовскому академическому театру драмы имени М.Горького.
Малой родиной мастера является город Новочеркасск, поэтому Олега Ширина можно назвать донским артистом не только по духу, но и по рождению. Образы, которые он создает на сцене, такие же достоверные и выразительные, как и его судьба. Это и донской казак Мирон Коршунов в «Тихом Доне» по роману М. А. Шолохова, городничий из гоголевского «Ревизора», фельдмаршал Кутузов в исторической драме «Платов». В целом, с 2006 года на сцене Ростовской драмы Олегом Ширшиным сыграно более 50 ролей и столько же создано образов.
Кроме актерской деятельности Олег Ширшин активно занимается педагогической работой. В 2010 году он основал театральную студию «Мастер-класс» при театре, и с тех пор является не только ее руководителем, но и режиссером. Также учит актерскому мастерству студентов ростовского филиала Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).
По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, Ширшин актер уникального таланта.
— Его мастерством восхищаются не только донские зрители, но и зрители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Новгорода, Грозного, Минска и многих других городов России и зарубежья. Поистине для театров Ростовской области он является хранителем традиций, источником уникальных знаний и мудрости, — отмечает Игорь Гуськов.
Добавим, что Олег Ширшин награжден знаком «Лучший работник культуры Ростовской области», кроме того на протяжении двух последних лет он активный участник волонтерского движения «Вместе».