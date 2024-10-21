Доходы населения Ростовской области выросли в 2024 году

Posted 21 октября, 11:05
Published 21 октября, 11:05
Modified 21 октября, 11:07
Updated 21 октября, 11:07
По данным исследования, на Дону ежемесячные доходы в среднем составляют около 49,7 тысячи рублей. Этих денег может хватить на 2,28 фиксированных набора потребительских товаров и услуг. На первом месте среди регионов Южного Федерального округа (19 в России) остается Краснодарский край с доходами около 58,8 тысячи рублей (2,58 фиксированных набора). Затем идет Республика Адыгея, занявшая по РФ 27 место. Доходы там чуть ниже, чем в Ростовской области (45,7 тысячи рублей), но хватает их на 2,34 набора товаров и услуг.
Аутсайдерами по ЮФО стали Волгоградская область (63 место), Севастополь (67 место), Республики Крым (76 место) и Калмыкия (77 место). Там при доходах от 34,5 до 40,5 тысячи рублей денег хватает меньше чем на два фиксированных набора. Жители Астраханской области в среднем получают 38,3 тысячи рублей, но этого им достаточно на два набора товаров и услуг.
В тройке лидеров по России оказались северные регионы, следует из рейтинга РИА «Новости». Это Ямало-Ненецкий автономный округ (156,2 тысячи рублей, которых хватает на шесть наборов), Ненецкий автономный округ (134,9 тысячи рублей — пять наборов) и Чукотский автономный округ (154,5 тысячи рублей — больше четырех наборов). Столица России заняла четвертую строчку. В Москве при доходах в 120,7 тысячи рублей люди могут позволить себе меньше четырех наборов.
Ранее стало известно, на каком месте находится Ростовская область по уровню зарплат в России.