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Posted 21 октября, 11:05

Published 21 октября, 11:05

Modified 21 октября, 11:07

Updated 21 октября, 11:07

Среди регионов России Ростовская область заняла 36 место по доходам

Доходы населения Ростовской области выросли в 2024 году

21 октября 2024, 11:05
Фото: rostovgazeta.ru
Среди регионов России Ростовская область заняла 36 место по доходам
По доходам во втором квартале 2024 года Ростовская область заняла 36 место в России и третье — в ЮФО, следует из рейтинга федерального СМИ.

По данным исследования, на Дону ежемесячные доходы в среднем составляют около 49,7 тысячи рублей. Этих денег может хватить на 2,28 фиксированных набора потребительских товаров и услуг. На первом месте среди регионов Южного Федерального округа (19 в России) остается Краснодарский край с доходами около 58,8 тысячи рублей (2,58 фиксированных набора). Затем идет Республика Адыгея, занявшая по РФ 27 место. Доходы там чуть ниже, чем в Ростовской области (45,7 тысячи рублей), но хватает их на 2,34 набора товаров и услуг.

Аутсайдерами по ЮФО стали Волгоградская область (63 место), Севастополь (67 место), Республики Крым (76 место) и Калмыкия (77 место). Там при доходах от 34,5 до 40,5 тысячи рублей денег хватает меньше чем на два фиксированных набора. Жители Астраханской области в среднем получают 38,3 тысячи рублей, но этого им достаточно на два набора товаров и услуг.

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В тройке лидеров по России оказались северные регионы, следует из рейтинга РИА «Новости». Это Ямало-Ненецкий автономный округ (156,2 тысячи рублей, которых хватает на шесть наборов), Ненецкий автономный округ (134,9 тысячи рублей — пять наборов) и Чукотский автономный округ (154,5 тысячи рублей — больше четырех наборов). Столица России заняла четвертую строчку. В Москве при доходах в 120,7 тысячи рублей люди могут позволить себе меньше четырех наборов.

Ранее стало известно, на каком месте находится Ростовская область по уровню зарплат в России.

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