Доходы населения Ростовской области выросли в 2024 году

По данным исследования, на Дону ежемесячные доходы в среднем составляют около 49,7 тысячи рублей. Этих денег может хватить на 2,28 фиксированных набора потребительских товаров и услуг. На первом месте среди регионов Южного Федерального округа (19 в России) остается Краснодарский край с доходами около 58,8 тысячи рублей (2,58 фиксированных набора). Затем идет Республика Адыгея, занявшая по РФ 27 место. Доходы там чуть ниже, чем в Ростовской области (45,7 тысячи рублей), но хватает их на 2,34 набора товаров и услуг.