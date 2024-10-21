Движение под Ростовом на М-4 «Дон» парализовано из-за дорожных работ

Posted 21 октября, 07:18
Published 21 октября, 07:18
Modified 21 октября, 07:20
Updated 21 октября, 07:20
Затор тянется по федеральной трассе на участке от города Аксая до Новочеркасска. Десятки машин утром 21 октября двигаются со скоростью 10-15 километров в час.
В одну сторону протяженность пробки достигает шести километров, в обратную — семь. Чтобы их проехать, по данным навигатора, потребуется примерно 30-40 минут.
Автомобилистам стоит заранее продумать альтернативные пути маршрута, чтобы не терять время в пробке.
Пару дней назад гигантская пробка образовалась на выезде из Ростова по Восточному шоссе. Там машины скопились из-за аварии.