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Posted 21 октября, 07:18

Published 21 октября, 07:18

Modified 21 октября, 07:20

Updated 21 октября, 07:20

Движение под Ростовом на М-4 «Дон» парализовано из-за дорожных работ

Движение под Ростовом на М-4 «Дон» парализовано из-за дорожных работ

21 октября 2024, 07:18
Фото: 1MI
Движение под Ростовом на М-4 «Дон» парализовано из-за дорожных работ
Из-за дорожных работ образовалась огромная пробка на трассе М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону. Актуальные данные появились на платформе «Яндекс Карты».

Затор тянется по федеральной трассе на участке от города Аксая до Новочеркасска. Десятки машин утром 21 октября двигаются со скоростью 10-15 километров в час.

В одну сторону протяженность пробки достигает шести километров, в обратную — семь. Чтобы их проехать, по данным навигатора, потребуется примерно 30-40 минут.

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Фото: Яндекс. Карты

Автомобилистам стоит заранее продумать альтернативные пути маршрута, чтобы не терять время в пробке.

Пару дней назад гигантская пробка образовалась на выезде из Ростова по Восточному шоссе. Там машины скопились из-за аварии.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Новочеркасск#Аксай#Дорожные работы#Пробка#Автомобили#Альтернативные пути#Трасса#Навигатор
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