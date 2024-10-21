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Posted 21 октября, 18:39

Published 21 октября, 18:39

Modified 21 октября, 18:39

Updated 21 октября, 18:39

Генеральный директор РЭО Буцаев обсудил с главой Тувы решение проблем с мусоровозами

Генеральный директор РЭО Буцаев обсудил с главой Тувы решение проблем с мусоровозами

21 октября 2024, 18:39
Фото: Изображение Midjourney
21 октября на рабочей встрече гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг обсуждали необходимость закупки дополнительной спецтехники для транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) и организацию новых мест их накопления.

Согласно заявлению Дениса Буцаева, региону необходимо закупить 103 единицы транспорта ввиду дефицита спецтехники на территории республики, достигающего 78%. Помимо этого, регион испытывает потребность в создании новых мест накопления (1110 штук), дефицит которых составляет порядка 63%. Власти Республики Тыва настроены на исправление нынешней ситуации и осуществление действий, требуемых для формирования устойчивой системы обращения с ТКО. Например, сейчас идет активная работа над дорожной картой по реализации инфраструктуры.

Проектно-сметная документация уже направлена на экспертизу, пишет 56orb.ru.

По словам Владислава Ховалыга, обсуждаемые в ходе встречи вопросы являются крайне важными. Глава республики назвал самыми острыми проблемами региона дефицит техники для вывоза мусора и отсутствие полигонов, созданных в соответствии с актуальными требованиями. Сейчас в наличии имеется 29 единиц техники. Из них пять были куплены в 2024 году. За 9 месяцев региональный оператор вывез 48 тысяч тонн ТКО. На данный момент на согласование в РЭО направлена дорожная карта по важному инвестпроекту — в его рамках планируется строительство объекта по обращению с ТКО на базе концессионного соглашения на территории Кызылского района.

«В беседе с Денисом Петровичем обозначил, что лично возглавил вновь созданную межведомственную рабочую группу по вопросам обращения с ТКО на территории республики. Мы еще налаживаем систему, поэтому поддержка РЭО нам очень важна», — отметил Владислав Ховалыг.

На территории Тувы один регоператор осуществляет деятельность в двух зонах. Каждый день он задействует в работе 29 единиц спецтехники. Эта информация внесена в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО).

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