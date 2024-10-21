Генеральный директор РЭО Буцаев обсудил с главой Тувы решение проблем с мусоровозами

По словам Владислава Ховалыга, обсуждаемые в ходе встречи вопросы являются крайне важными. Глава республики назвал самыми острыми проблемами региона дефицит техники для вывоза мусора и отсутствие полигонов, созданных в соответствии с актуальными требованиями. Сейчас в наличии имеется 29 единиц техники. Из них пять были куплены в 2024 году. За 9 месяцев региональный оператор вывез 48 тысяч тонн ТКО. На данный момент на согласование в РЭО направлена дорожная карта по важному инвестпроекту — в его рамках планируется строительство объекта по обращению с ТКО на базе концессионного соглашения на территории Кызылского района.