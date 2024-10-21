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Posted 21 октября, 05:01

Published 21 октября, 05:01

Modified 21 октября, 05:04

Updated 21 октября, 05:04

Губернатор Голубев сообщил о сбитых над Ростовской областью беспилотниках

Беспилотники атаковали три территории в Ростовской области

21 октября 2024, 05:01
Фото: Изображение Midjourney
Губернатор Голубев сообщил о сбитых над Ростовской областью беспилотниках

Губернатор Голубев сообщил о ночной атаке 11 беспилотников на Ростовскую область

Атаку дронов отразили в Ростовской области в ночь на 21 октября, сообщает глава региона Василий Голубев.

Военные смогли уничтожить 11 беспилотников самолетного типа. Из них четыре сбили возле Новошахтинска, один — в Чалтыре и еще шесть — в Мясниковском районе. Последние подавили с помощью средств РЭБ (прим. — радиоэлектронной борьбы).

По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал, на земле разрушений не зафиксировали.

Губернатор Голубев сообщил о десятке сбитых беспилотников в Ростовской области
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Вероятно, обломки уничтоженных дронов приземлились вдали от населенных пунктов. В соцсетях о звуках взрывов сообщали жители Таганрога и ближайших поселений. По их словам, жуткие звуки разбудили население около 04:00 мск.

Ранее БПЛА сбивали в Ростовской области в ночь на 19 октября. В тот раз два дрона перехватили над городом Новошахтинском.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Мясниковский район#Беспилотники#Военные#Губернатор Голубев#Дроны#Радиоэлектронная борьба
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