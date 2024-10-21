Беспилотники атаковали три территории в Ростовской области

Posted 21 октября, 05:01
Published 21 октября, 05:01
Modified 21 октября, 05:04
Updated 21 октября, 05:04
Военные смогли уничтожить 11 беспилотников самолетного типа. Из них четыре сбили возле Новошахтинска, один — в Чалтыре и еще шесть — в Мясниковском районе. Последние подавили с помощью средств РЭБ (прим. — радиоэлектронной борьбы).
По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал, на земле разрушений не зафиксировали.
Вероятно, обломки уничтоженных дронов приземлились вдали от населенных пунктов. В соцсетях о звуках взрывов сообщали жители Таганрога и ближайших поселений. По их словам, жуткие звуки разбудили население около 04:00 мск.
Ранее БПЛА сбивали в Ростовской области в ночь на 19 октября. В тот раз два дрона перехватили над городом Новошахтинском.