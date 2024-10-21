Беспилотники атаковали три территории в Ростовской области

Военные смогли уничтожить 11 беспилотников самолетного типа. Из них четыре сбили возле Новошахтинска, один — в Чалтыре и еще шесть — в Мясниковском районе. Последние подавили с помощью средств РЭБ (прим. — радиоэлектронной борьбы).