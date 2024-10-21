Инспекторов ДПС задержали в Ростовской области за взятку

Posted 21 октября, 11:06
Published 21 октября, 11:06
Modified 21 октября, 11:08
Updated 21 октября, 11:08
Под подозрение попали сотрудники полиции из Шолоховского района. По версии следствия, в октябре они собирались привлечь к административной ответственности женщину-водителя. Та якобы находилась за рулем, не имея водительских прав, и при этом будучи подшофе.
Чтобы замять дело, автомобилистка передала двум инспекторам ДПС 24 тысячи рублей, что расценивается как взятка.
Затем женщина сообщила полиции о случившемся. Правоохранители задержали инспекторов, по решению суда им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Пока следователи собирают доказательную базу, подозреваемые находятся в СИЗО.
Ранее фигурантом дела о коррупции стал экс-глава Октябрьского районного суда Ростова Денис Лукьянов.