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Posted 21 октября, 11:06

Published 21 октября, 11:06

Modified 21 октября, 11:08

Updated 21 октября, 11:08

Двух инспекторов ДПС в Ростовской области подозревают в получении взятки

Инспекторов ДПС задержали в Ростовской области за взятку

21 октября 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney
Двух инспекторов ДПС в Ростовской области подозревают в получении взятки
В Ростовской области задержали двух инспекторов ДПС, подозреваемых в получении взятки от автомобилиста, сообщает Следком региона.

Под подозрение попали сотрудники полиции из Шолоховского района. По версии следствия, в октябре они собирались привлечь к административной ответственности женщину-водителя. Та якобы находилась за рулем, не имея водительских прав, и при этом будучи подшофе.

Чтобы замять дело, автомобилистка передала двум инспекторам ДПС 24 тысячи рублей, что расценивается как взятка.

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Затем женщина сообщила полиции о случившемся. Правоохранители задержали инспекторов, по решению суда им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Пока следователи собирают доказательную базу, подозреваемые находятся в СИЗО.

Ранее фигурантом дела о коррупции стал экс-глава Октябрьского районного суда Ростова Денис Лукьянов.

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