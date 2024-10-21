Итоги понедельника: в Ростовской области освободили рабов и пережили атаку дронов

Posted 21 октября 2024, 15:46
Published 21 октября 2024, 15:46
Modified 21 октября 2024, 15:48
Updated 21 октября 2024, 15:48
После ночной атаки в Ростовской области на линиях электропередач заметили запутавшийся беспилотник. По данным Don Mash, он упал в Азове на улице Мирошниченко. Инцидент не прошел бесследно — в округе многие дома остались без света.
Добавим, что горожане не слышали никаких взрывов и хлопков, просто внезапно пропал свет, и после чего они обнаружили большой и тяжелый дрон.
СМИ сообщили, что в Ростовской области нашли почти два десятка рабов. Мужчины и женщины работали на местной ферме за еду. Люди рассказали, что находились тут против своей воли. Кто-то приехал на сезонную работу с посуточной оплатой и предоставлением жилья, а кто-то оказался проездом в Ростове-на-Дону и пошел выпить с доброжелательными горожанами.
Таким образом, 18 человек остались без документов, денег и телефонов. Всем руководил якобы цыган по прозвищу Батя. Каждый день пленные трудились в полях, по словам освобожденных, если кто-то пытался сбежать, то их жестоко избивали.
Уйти из рабства удалось только после того, как в ловушку попался новенький. У мужчины не забрали телефон, и тогда один из пленных позвонил родным и попросил о помощи. Вскоре туда прибыла полиция. Предварительно, пять человек уже написали заявления на владельцев фермы.
Добавим, что следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «д» части 2 статьи 127.2 УК РФ. В ходе расследования будут выяснены все детали произошедшего.
Ночью в Ростовской области произошел очередной налет беспилотников. Всего военным удалось зафиксировать 11 БПЛА самолетного типа. Из них четыре сбили возле Новошахтинска, шесть — в Мясниковском районе, и еще один — в Чалтыре.
По информации губернатора региона Василия Голубева, в результате атаки никто не пострадал, на земле разрушений не зафиксировали.
Большинство обломков, вероятнее всего, приземлились вдалеке от населенных пунктов, однако взрывы все равно были слышны. Грлхот разбудил жителей Таганрога.