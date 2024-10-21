Итоги понедельника: в Ростовской области освободили рабов и пережили атаку дронов

СМИ сообщили, что в Ростовской области нашли почти два десятка рабов. Мужчины и женщины работали на местной ферме за еду. Люди рассказали, что находились тут против своей воли. Кто-то приехал на сезонную работу с посуточной оплатой и предоставлением жилья, а кто-то оказался проездом в Ростове-на-Дону и пошел выпить с доброжелательными горожанами.