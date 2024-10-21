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Posted 21 октября, 16:02

Published 21 октября, 16:02

Modified 21 октября, 16:02

Updated 21 октября, 16:02

Метеорный поток Ориониды пронесется над Ростовской областью 21 октября

Метеорный поток Ориониды пронесется над Ростовской областью 21 октября

21 октября 2024, 16:02
Фото: Изображение Midjourney
Метеорный поток Ориониды пронесется над Ростовской областью 21 октября
Жители Ростовской области смогут увидеть падающие звезды ночью 21 октября, рассказал RostovGazeta заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Дёмин.

Второй подряд осенний звездопад начался еще 2 октября и продлится до 7 ноября. Пик активность приходится в ночь на 22 октября.

— Ожидается, что в момент максимума активность потока составит примерно 20-25 метеоров в час, — поделился ростовский ученый. К сожалению, Луна, близкая к фазе полнолуния, будет в этот момент засвечивать небосвод и ограничит возможности по наблюдению слабых метеоров потока.
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Метеорный поток Ориониды пронесется над Ростовской областью 21 октябряМетеорный поток Ориониды пронесется над Ростовской областью 21 октября
Метеорный поток Ориониды пронесется над Ростовской областью 21 октября. Фото: Brocken Inaglory • CC BY-SA 3.0/wiki

Тем, кто хочет попытать удачу и увидеть завораживающее явление, лучше отправиться за город после полуночи. По крайней мере, там не смогут помешать наблюдениям огни многоэтажек и фонарей.

Иногда метеорные потоки ведут себя непредсказуемо. Например, у Ориониды бывали всплески активности до 50-70 «падающих звезд» в час. Подобное явление наблюдалось в 2006, 2007 и 2016 годах.

Ранее RostovGazeta сообщала об уникальной комете, которая появилась в Солнечной системе спустя 30 тысяч лет и больше никогда сюда не вернется. Ее можно наблюдать в юго-западной части небосвода до конца октября.

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