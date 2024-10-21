Метеорный поток Ориониды пронесется над Ростовской областью 21 октября

Posted 21 октября, 16:02
Published 21 октября, 16:02
Modified 21 октября, 16:02
Updated 21 октября, 16:02
Второй подряд осенний звездопад начался еще 2 октября и продлится до 7 ноября. Пик активность приходится в ночь на 22 октября.
— Ожидается, что в момент максимума активность потока составит примерно 20-25 метеоров в час, — поделился ростовский ученый. К сожалению, Луна, близкая к фазе полнолуния, будет в этот момент засвечивать небосвод и ограничит возможности по наблюдению слабых метеоров потока.
Тем, кто хочет попытать удачу и увидеть завораживающее явление, лучше отправиться за город после полуночи. По крайней мере, там не смогут помешать наблюдениям огни многоэтажек и фонарей.
Иногда метеорные потоки ведут себя непредсказуемо. Например, у Ориониды бывали всплески активности до 50-70 «падающих звезд» в час. Подобное явление наблюдалось в 2006, 2007 и 2016 годах.
Ранее RostovGazeta сообщала об уникальной комете, которая появилась в Солнечной системе спустя 30 тысяч лет и больше никогда сюда не вернется. Ее можно наблюдать в юго-западной части небосвода до конца октября.