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Posted 21 октября, 18:36

Published 21 октября, 18:36

Modified 21 октября, 18:38

Updated 21 октября, 18:38

Негде хоронить: последнее действующее кладбище Ростова заполнено на 98%

Негде хоронить: последнее действующее кладбище Ростова заполнено на 98%

21 октября 2024, 18:36
Фото: 1MI
Негде хоронить: последнее действующее кладбище Ростова заполнено на 98%

Новое кладбище «Ростовское» оказалось заполнено на 98%

Единственное действующее кладбище, оставшееся в Ростове, заполнено на 98%, сообщают местные СМИ.

Речь идет о кладбище «Ростовском», которое территориально находится в селе Большие Салы (Мясниковский район). По данным на середину октября, свободными для захоронений мест осталось около 3,5 тысячи. Заполненность достигла 98%. По информации Donnews со ссылкой на городскую администрацию, в начале года это число составляло чуть больше 90%.

Кладбище открыли летом 2019 года. Оно было рассчитано на 30 тысяч захоронений. За пять лет мест захоронений почти не осталось.

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Администрация Ростова уже пыталась решить вопрос с уменьшающимся числом мест для захоронения. Был даже заключен контракт на разработку проекта второй очереди кладбища. По факту это означало увеличение площади в два раза — планировали обустроить еще 40 гектаров земли для могил.

Только в ноябре 2023 года Госэкспертиза одобрила документацию. Время на само строительство оценили примерно в 20 месяцев (год и восемь месяцев). Работы обошлись бы в 2,2 миллиарда рублей. Но до дела так и не дошло. Вероятно, на эти цели попросту не нашли денег.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Финансы#Строительство#Кладбище#Мясниковский район#Ростов#Администрация#Госэкспертиза
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