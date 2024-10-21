Негде хоронить: последнее действующее кладбище Ростова заполнено на 98%

Posted 21 октября, 18:36
Published 21 октября, 18:36
Modified 21 октября, 18:38
Updated 21 октября, 18:38
Речь идет о кладбище «Ростовском», которое территориально находится в селе Большие Салы (Мясниковский район). По данным на середину октября, свободными для захоронений мест осталось около 3,5 тысячи. Заполненность достигла 98%. По информации Donnews со ссылкой на городскую администрацию, в начале года это число составляло чуть больше 90%.
Кладбище открыли летом 2019 года. Оно было рассчитано на 30 тысяч захоронений. За пять лет мест захоронений почти не осталось.
Администрация Ростова уже пыталась решить вопрос с уменьшающимся числом мест для захоронения. Был даже заключен контракт на разработку проекта второй очереди кладбища. По факту это означало увеличение площади в два раза — планировали обустроить еще 40 гектаров земли для могил.
Только в ноябре 2023 года Госэкспертиза одобрила документацию. Время на само строительство оценили примерно в 20 месяцев (год и восемь месяцев). Работы обошлись бы в 2,2 миллиарда рублей. Но до дела так и не дошло. Вероятно, на эти цели попросту не нашли денег.