Негде хоронить: последнее действующее кладбище Ростова заполнено на 98%

Только в ноябре 2023 года Госэкспертиза одобрила документацию. Время на само строительство оценили примерно в 20 месяцев (год и восемь месяцев). Работы обошлись бы в 2,2 миллиарда рублей. Но до дела так и не дошло. Вероятно, на эти цели попросту не нашли денег.