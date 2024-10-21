Новую парковую зону отдыха создают в «Новом Ростове»

В проектной документации сказано, что общая парковая зона разделится на две части. На первой из них, площадь которой составит 7,5 гектара будут располагаться две детских площадки, спортивный кластер со скейт-парком, зона для воркаута и площадка для стрит-бола. Также здесь разместится большой фуд-корт с местом для проведения ярмарок выходного дня. Вторую часть парка отведут под зону отдыха. Здесь поставят скамейки для отдыха, качели и кафе. Планируется, что бульвар станет логичным продолжением парка и планировочно объединит все рекреационные зоны в единое пешеходное пространство.