Новую парковую зону отдыха создают в «Новом Ростове»

Posted 21 октября, 08:56
Published 21 октября, 08:56
Modified 21 октября, 08:58
Updated 21 октября, 08:58
В высадке деревьев приняли участие первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин, советник губернатора Ростовской области, председатель совета директоров Региональной корпорации развития Виктор Гончаров и генеральный директор РКР Михаил Тихонов. Присоединились к посадке деревьев руководители министерств и ведомств, сотрудники партнерских предприятий и волонтёры.
Общая площадь реализации проекта составляет 370 гектаров. Региональным правительством уже утверждены дорожные карты по проектированию и строительству социальных объектов. Основной упор при реализации будет сделан на равномерное распределение социальных объектов по территории и синхронный ввод в эксплуатацию детских садов, школ параллельно с вводом жилья. Наряду с развитием социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры проектом учтен вопрос и благоустройства территории.
Первый заместитель губернатора Александр Скрябин пояснил, что вопрос реализации проекта комплексного развития территории «Новый Ростов» находится на постоянном контроле губернатора Ростовской области Василия Голубева. По поручению главы региона, областным правительством и ответственными ведомствами в ежемесячном режиме ведется анализ хода работ.
— Сегодня в преддверии праздника Дня древонасаждений мы закладываем здесь новый парк. Всего в течение осени здесь будет высажено 465 деревьев, — добавил Александр Скрябин.
Скоро здесь высадят крымские и обыкновенные сосны. Вместе с ними в парке появятся клены, липы, декоративные яблони, березы и черемуха.
Помимо парковой зоны, на территории «Нового Ростова» расположится и несколько скверов. Озеленят также дворовые и общественные пространства. В целом под озелененные данной территории отведено более 80 гектаров.
По словам генерального директора РКР Михаила Тихонова, сегодняшний день можно назвать днем рождения нового современного парка в донской столице, который раскинется почти на 10 гектаров.
— Весной мы продолжим высаживать деревья, чтобы все 10 гектаров парковой зоны были и «лёгкими» «Нового Ростова», и любимой зоной отдыха ростовчан и гостей города, — отметил Михаил Тихонов.
В проектной документации сказано, что общая парковая зона разделится на две части. На первой из них, площадь которой составит 7,5 гектара будут располагаться две детских площадки, спортивный кластер со скейт-парком, зона для воркаута и площадка для стрит-бола. Также здесь разместится большой фуд-корт с местом для проведения ярмарок выходного дня. Вторую часть парка отведут под зону отдыха. Здесь поставят скамейки для отдыха, качели и кафе. Планируется, что бульвар станет логичным продолжением парка и планировочно объединит все рекреационные зоны в единое пешеходное пространство.
Добавим, что мероприятие проводилось при поддержке Фонда экологического развития «В гармонии с природой», администрации Первомайского района г. Ростова-на-Дону и партнёра акции — компании «Дж.Т.И. Россия».