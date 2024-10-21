Общественник рассказал, почему запрещено вывешивать списки должников в домах Ростова

Posted 21 октября, 07:02
Published 21 октября, 07:02
Modified 21 октября, 07:04
Updated 21 октября, 07:04
Практически у каждой управляющей компании есть должники по оплате коммунальных услуг. С ними УК ведут работу. Одним из элементов такой работы нередко становится вывешивание списка должников на информационных досках в подъездах или входных дверях домов. Однако делать это, как оказалось, нельзя.
«Вывешивать на всеобщее обозрение списки должников запрещено. Это и нарушение прав, и разглашение персональных данных», — отмечает Денис Касьянов.
Более того, по словам собеседника, запрещено не только указывать фамилию собственника, но и номера квартир, где есть задолженность, и даже саму сумму долга.
«Если человек, чья фамилия оказалась в таком списке, обратится в правоохранительные органы, то будут серьезные разбирательства», — уверен эксперт.
Спикер делится мнением, что эффективность такой работы с должниками — вопрос спорный, поскольку статистики никакой нет. В редких случаях какому-то собственнику станет неприятно увидеть свою фамилию, и, возможно, он решит погасить задолженность. Но чаще всего, неплательщики не реагируют на такие списки.
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