Общественник рассказал, почему запрещено вывешивать списки должников в домах Ростова

Практически у каждой управляющей компании есть должники по оплате коммунальных услуг. С ними УК ведут работу. Одним из элементов такой работы нередко становится вывешивание списка должников на информационных досках в подъездах или входных дверях домов. Однако делать это, как оказалось, нельзя.