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Posted 21 октября, 07:02

Published 21 октября, 07:02

Modified 21 октября, 07:04

Updated 21 октября, 07:04

Общественник рассказал, почему запрещено вывешивать списки должников в домах Ростова

Общественник рассказал, почему запрещено вывешивать списки должников в домах Ростова

21 октября 2024, 07:02
Фото: 1MI
Общественник рассказал, почему запрещено вывешивать списки должников в домах Ростова
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Эксклюзив
Списки должников вывешивать на информационных досках в подъездах или на входных дверях домов запрещено законом, сообщил RostovGazeta член регионального штаба Народного фронта в Ростовской области, координатор направления «Жилье и городская среда» Денис Касьянов.

Практически у каждой управляющей компании есть должники по оплате коммунальных услуг. С ними УК ведут работу. Одним из элементов такой работы нередко становится вывешивание списка должников на информационных досках в подъездах или входных дверях домов. Однако делать это, как оказалось, нельзя.

«Вывешивать на всеобщее обозрение списки должников запрещено. Это и нарушение прав, и разглашение персональных данных», — отмечает Денис Касьянов.
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Более того, по словам собеседника, запрещено не только указывать фамилию собственника, но и номера квартир, где есть задолженность, и даже саму сумму долга.

«Если человек, чья фамилия оказалась в таком списке, обратится в правоохранительные органы, то будут серьезные разбирательства», — уверен эксперт.

Спикер делится мнением, что эффективность такой работы с должниками — вопрос спорный, поскольку статистики никакой нет. В редких случаях какому-то собственнику станет неприятно увидеть свою фамилию, и, возможно, он решит погасить задолженность. Но чаще всего, неплательщики не реагируют на такие списки.

Ранее RostovGazeta сообщала, как списать долги по ЖКХ в Ростове.

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