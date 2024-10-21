Очнулся в другом городе: 17-летний студент из Ростова потерял память

Молодой человек рассказал врачам, что ездил поступать в один из университетов Москвы. После чего он перестал выходить на связь. Родители в течение нескольких дней не могли найти подростка, но позже его обнаружили в другом городе с документами. Туда он уехал самостоятельно, но как это произошло, парень не мог вспомнить.