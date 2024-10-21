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Posted 21 октября, 14:30

Published 21 октября, 14:30

Modified 21 октября, 14:32

Updated 21 октября, 14:32

Уехал и пропал: в больницу Ростова попал 17-летний парень с потерей памяти

Очнулся в другом городе: 17-летний студент из Ростова потерял память

21 октября 2024, 14:30
Фото: rostovgazeta.ru
Уехал и пропал: в больницу Ростова попал 17-летний парень с потерей памяти

Студент из Ростова потерял память и очнулся в другом городе

В клинику Ростова-на-Дону обратился 17-летний подросток с жалобами на потерю памяти и дезориентацию в пространстве, информирует региональный Минздрав.

Молодой человек рассказал врачам, что ездил поступать в один из университетов Москвы. После чего он перестал выходить на связь. Родители в течение нескольких дней не могли найти подростка, но позже его обнаружили в другом городе с документами. Туда он уехал самостоятельно, но как это произошло, парень не мог вспомнить.

Медики провели комплексный осмотр пациента, в том числе и 12-часовой видео ЭЭГ-мониторинг с записью дневного сна, который не выявил ничего особенного. Но при дальнейшем исследовании, когда пациент читал книгу, на ЭЭГ были замечены короткие диффузные разряды эпилептиформной активности без клинических проявлений. Однако при чтении они встречаются у всех в 80% случаев.

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Добавим, что врачи назначили 17-летнему парню терапию и дали рекомендации по образу жизни. Больше эпизодов потери памяти у него не было.

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