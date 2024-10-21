«От наших звонков шарахаются»: дома на Шолохова в Ростове остались без тепла в зиму

Posted 21 октября, 12:38
Published 21 октября, 12:38
Modified 21 октября, 12:40
Updated 21 октября, 12:40
Ростовчанин рассказывает, что дома № 276, 278 и 280 на Шолохова в Ростове имеют один узел учета отопления и электрической энергии.
«С мая у нас нет управляющей компании. Сейчас начался сезон отопления, а тепло в дома не подключили. Куда только жильцы не звонили! Везде шарахаются от наших звонков, переадресовывая друг к другу. Почему такое наплевательское отношение к простым гражданам?» — недоумевает собеседник.
Как удалось выяснить корреспонденту RostovGazeta — у этих трех домов на Шолохова отсутствует управляющая организация, которая может подавать тепло в дома.
В ООО «УК Первомайский», которая ранее осуществляла содержание домов, сообщили, что уже не занимаются этими домами. На вопрос о том, кто обслуживает три дома на проспекте Шолохова — ответить затруднились.
В администрации Первомайского района на вопрос корреспондента о том, какая организация управляет домами на Шолохова сообщили, что этот вопрос следует задать в МКУ ЖКХ Первомайского района.
В приемной МКУ ЖКХ Первомайского района порекомендовали звонить в жилищный отдел. Но там никто не отвечал на звонок. Корреспондент снова обратился в приемную, но уже с вопросом о том, почему в жилотделе не снимают трубки.
«Я сейчас скажу им, что Вы будете звонить», — пообещали в приемной.
Однако это не помогло. На звонок в жилищном отделе по-прежнему никто не отвечал.
Редакция направила официальный запрос в МКУ ЖКХ Первомайского района. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове без тепла остаются две трети домов.