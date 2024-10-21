Певица из Дагестана оказалась в реанимации после ДТП в Ростовской области

Posted 21 октября, 14:21
Published 21 октября, 14:21
Modified 21 октября, 14:23
Updated 21 октября, 14:23
20 октября заслуженная артистка Республики Дагестан Хава Газахова возвращалась домой из Ростова-на-Дону, где она давала свадебный концерт. На трассе в автомобиль певицы врезалось другое транспортное средство. За рулем Camry находился младший брат певицы Шарип, основной удар пришелся на его сторону.
Известно, что в результате аварии у Хавы из носа и ушей пошла кровь, она была в сознании, но в шоковом состоянии. На место происшествия прилетел медицинский вертолет, доставивший пострадавшую в больницу. Сейчас женщина находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи. О ее состоянии больше ничего неизвестно.
Добавим, что столкновение было очень сильным. Левый бок машины полностью вогнуло внутрь, крыша смялась пополам, а задних сидений не видно, так как дверной проем сжат.
Ранее рэпер из Ростова разбил Mercedes за 10 млн рублей. Видео с инцидентом попало в Сеть.