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Posted 21 октября, 14:21

Published 21 октября, 14:21

Modified 21 октября, 14:23

Updated 21 октября, 14:23

Певица Хава Газахова оказалась в реанимации после ДТП в Ростовской области

Певица из Дагестана оказалась в реанимации после ДТП в Ростовской области

21 октября 2024, 14:21
Фото: ТГ-канал «Дагестан Сейчас»
Певица Хава Газахова оказалась в реанимации после ДТП в Ростовской области
Дагестанская исполнительница Хава Газахова попала в серьезную аварию на трассе в Ростовской области, сообщает телеграм-канал «Дагестан сейчас».

20 октября заслуженная артистка Республики Дагестан Хава Газахова возвращалась домой из Ростова-на-Дону, где она давала свадебный концерт. На трассе в автомобиль певицы врезалось другое транспортное средство. За рулем Camry находился младший брат певицы Шарип, основной удар пришелся на его сторону.

Известно, что в результате аварии у Хавы из носа и ушей пошла кровь, она была в сознании, но в шоковом состоянии. На место происшествия прилетел медицинский вертолет, доставивший пострадавшую в больницу. Сейчас женщина находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи. О ее состоянии больше ничего неизвестно.

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Видео: ТГ-канал Хавы Газаховой. Певица Хава Газахова оказалась в реанимации после ДТП в Ростовской области

Добавим, что столкновение было очень сильным. Левый бок машины полностью вогнуло внутрь, крыша смялась пополам, а задних сидений не видно, так как дверной проем сжат.

Ранее рэпер из Ростова разбил Mercedes за 10 млн рублей. Видео с инцидентом попало в Сеть.

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