Певица из Дагестана оказалась в реанимации после ДТП в Ростовской области

Известно, что в результате аварии у Хавы из носа и ушей пошла кровь, она была в сознании, но в шоковом состоянии. На место происшествия прилетел медицинский вертолет, доставивший пострадавшую в больницу. Сейчас женщина находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи. О ее состоянии больше ничего неизвестно.