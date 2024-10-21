Под Ростовом из рабства освободили 18 человек, которые трудились в поле за еду

Выбраться на свободу удалось после того, как к ним привели новенького. У мужчины забыли отобрать телефон. Тогда один из них вышел на связь с родными и попросил о помощи. Вскоре на место прибыла полиция. Предварительно, пять человек уже написали заявления на владельцев фермы.