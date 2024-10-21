Под Ростовом из рабства освободили 18 человек, которые трудились в поле за еду

Posted 21 октября, 09:41
Published 21 октября, 09:41
Modified 21 октября, 09:43
Updated 21 октября, 09:43
По информации Lenta со ссылкой на telegram-канал Don Mash, люди работали на местной ферме. Некоторые из них попали туда, когда согласились на сезонную работу с посуточной оплатой и предоставлением жилья, другие — когда проездом остановились в Ростове и выпили с дружелюбными горожанами.
В итоге все 18 человек остались без денег, документов и телефонов. Руководил всем якобы цыган по прозвищу Батя. Ежедневно пленников выводили в поле, откуда сбежать им не удавалось. Тех, кто пытался, по словам освобожденных людей, избивали.
Выбраться на свободу удалось после того, как к ним привели новенького. У мужчины забыли отобрать телефон. Тогда один из них вышел на связь с родными и попросил о помощи. Вскоре на место прибыла полиция. Предварительно, пять человек уже написали заявления на владельцев фермы.
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