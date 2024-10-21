Поезд Деда Мороза не приедет в Ростов-на-Дону

Posted 21 октября, 13:15
Published 21 октября, 13:15
Modified 21 октября, 13:17
Updated 21 октября, 13:17
Вот уже четыре года Дед Мороз объезжает всю Россию, чтобы поближе познакомиться с малышами и их родителями. Поезд проедет более 74 тысяч километров, встретит более 1,3 миллиона человек в 63 городах страны. Однако, к сожалению, в этом внушительном списке не оказалось Ростова-на-Дону. Жители донской столицы не смогут воочию увидеть анимационное представление. Ближайший город, в котором можно встретить поезд Деда Мороза, это Балаково в Самарской области.
Дед Мороз будет путешествовать на праздничном поезде, во главе которого встанет самый красивый паровоз серии П-36. В составе можно будет встретить редкие локомотивы, например ретро-электровоз серии ВЛ-82м, которых в мире осталось совсем мало.
Поезд будет курсировать по стране с 19 ноября 2024 года по 9 января 2025 года. Продажа билетов на города с программой свыше двух часов начнется 22 октября.
Добавим, что при хороших погодных условиях Дед Мороз даже посетит остров Сахалин.
Ранее стало известно, что билеты на поезд Москва — Ростов на предновогодние даты продают по 90 тысяч.