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Posted 21 октября, 13:15

Published 21 октября, 13:15

Modified 21 октября, 13:17

Updated 21 октября, 13:17

Поезд Деда Мороза не приедет в Ростов-на-Дону

Поезд Деда Мороза не приедет в Ростов-на-Дону

21 октября 2024, 13:15
Поезд Деда Мороза не приедет в Ростов-на-Дону
В ноябре поезд Деда Мороза отправится в волшебное путешествие по России. Однако заезжать в Ростовскую область он не планирует, сообщает официальный канал проекта.

Вот уже четыре года Дед Мороз объезжает всю Россию, чтобы поближе познакомиться с малышами и их родителями. Поезд проедет более 74 тысяч километров, встретит более 1,3 миллиона человек в 63 городах страны. Однако, к сожалению, в этом внушительном списке не оказалось Ростова-на-Дону. Жители донской столицы не смогут воочию увидеть анимационное представление. Ближайший город, в котором можно встретить поезд Деда Мороза, это Балаково в Самарской области.

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Дед Мороз будет путешествовать на праздничном поезде, во главе которого встанет самый красивый паровоз серии П-36. В составе можно будет встретить редкие локомотивы, например ретро-электровоз серии ВЛ-82м, которых в мире осталось совсем мало.

Поезд будет курсировать по стране с 19 ноября 2024 года по 9 января 2025 года. Продажа билетов на города с программой свыше двух часов начнется 22 октября.

Добавим, что при хороших погодных условиях Дед Мороз даже посетит остров Сахалин.

Ранее стало известно, что билеты на поезд Москва — Ростов на предновогодние даты продают по 90 тысяч.

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