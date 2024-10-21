Поезд Деда Мороза не приедет в Ростов-на-Дону

Вот уже четыре года Дед Мороз объезжает всю Россию, чтобы поближе познакомиться с малышами и их родителями. Поезд проедет более 74 тысяч километров, встретит более 1,3 миллиона человек в 63 городах страны. Однако, к сожалению, в этом внушительном списке не оказалось Ростова-на-Дону. Жители донской столицы не смогут воочию увидеть анимационное представление. Ближайший город, в котором можно встретить поезд Деда Мороза, это Балаково в Самарской области.