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Posted 21 октября, 18:00

Published 21 октября, 18:00

Modified 21 октября, 18:02

Updated 21 октября, 18:02

Появились подробности о рабовладельце из Ростовской области

Похищение людей и лечение в психбольнице: что еще известно о ростовском рабовладельце

21 октября 2024, 18:00
Фото: Изображение Midjourney
Появились подробности о рабовладельце из Ростовской области

Появились подробности о рабовладельце из Ростовской области

Рабовладелец Раджа, удерживавший в неволе 18 человек, которые работали в полях за еду, ранее привлекался по уголовным статьям и проходил лечение в психбольнице. Самыми запоминающимися отрывками биографии Раджа Лиманского поделились СМИ.

Радж (он же Батя и Виталий) родился в городе Азове. За свои 44 года он успел несколько раз появиться в полицейских сводках. Радж привлекался по статье «Похищение человека», затем — «Мошенничество». В случае с последним подозреваемого отпустили домой под подписку о невыезде. Однако тот воспользовался случаем и скрылся от следствия. В итоге его объявили в федеральный розыск. Позже, когда Лиманский оказался в психбольнице, он сбежал оттуда — и правоохранители объявили мужчину в оперативный розыск.

Как сообщил Life, прежде чем возглавить ферму с рабами, уголовник успел поработать механиком-накладчиком и слесарем.

Ранее RostovGazeta показывала кадры с места содержания 18 человек, оказавшихся в неволе. Радж держал их в небольших комнатах с ободранными стенами, спать приходилось на грязных одноместных кроватях. По словам автора ролика, запах стоял ужасный, а люди выглядели изможденно.

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Как выяснилось, в основном мужчины трудились в полях, женщины — хозяйничали на кухне. Тех, кто пытался сбежать, избивали. Лишенные связи с внешним миром, люди ждали чуда и надеялись вернуться домой. Некоторые верили Раджу, который якобы переводил на их счета оплату за труд. Проверить это не было никакой возможности.

В рабство попадали те, кто откликался на объявления о работе с посуточной оплатой, питанием и жильем. Кто-то оказывался на ферме после того, как их спаивали. По факту и тех, и других ждали скотские условия и принудительные тяжелые работы.

Лишь по воле случая 18 узников смогли освободиться. Когда к ним привели новенького, то забыли отобрать телефон. Один из мужчин позвонил родным и попросил помощи. Только тогда правоохранители вместе с волонтерами приехали освобождать людей.

После предания огласке дикой историей заинтересовался Следком. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Использование рабского труда в отношении двух и более лиц с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего».

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