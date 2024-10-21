Похищение людей и лечение в психбольнице: что еще известно о ростовском рабовладельце

Posted 21 октября, 18:00
Published 21 октября, 18:00
Modified 21 октября, 18:02
Updated 21 октября, 18:02
Радж (он же Батя и Виталий) родился в городе Азове. За свои 44 года он успел несколько раз появиться в полицейских сводках. Радж привлекался по статье «Похищение человека», затем — «Мошенничество». В случае с последним подозреваемого отпустили домой под подписку о невыезде. Однако тот воспользовался случаем и скрылся от следствия. В итоге его объявили в федеральный розыск. Позже, когда Лиманский оказался в психбольнице, он сбежал оттуда — и правоохранители объявили мужчину в оперативный розыск.
Как сообщил Life, прежде чем возглавить ферму с рабами, уголовник успел поработать механиком-накладчиком и слесарем.
Ранее RostovGazeta показывала кадры с места содержания 18 человек, оказавшихся в неволе. Радж держал их в небольших комнатах с ободранными стенами, спать приходилось на грязных одноместных кроватях. По словам автора ролика, запах стоял ужасный, а люди выглядели изможденно.
Как выяснилось, в основном мужчины трудились в полях, женщины — хозяйничали на кухне. Тех, кто пытался сбежать, избивали. Лишенные связи с внешним миром, люди ждали чуда и надеялись вернуться домой. Некоторые верили Раджу, который якобы переводил на их счета оплату за труд. Проверить это не было никакой возможности.
В рабство попадали те, кто откликался на объявления о работе с посуточной оплатой, питанием и жильем. Кто-то оказывался на ферме после того, как их спаивали. По факту и тех, и других ждали скотские условия и принудительные тяжелые работы.
Лишь по воле случая 18 узников смогли освободиться. Когда к ним привели новенького, то забыли отобрать телефон. Один из мужчин позвонил родным и попросил помощи. Только тогда правоохранители вместе с волонтерами приехали освобождать людей.
После предания огласке дикой историей заинтересовался Следком. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Использование рабского труда в отношении двух и более лиц с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего».