Похищение людей и лечение в психбольнице: что еще известно о ростовском рабовладельце

Радж (он же Батя и Виталий) родился в городе Азове. За свои 44 года он успел несколько раз появиться в полицейских сводках. Радж привлекался по статье «Похищение человека», затем — «Мошенничество». В случае с последним подозреваемого отпустили домой под подписку о невыезде. Однако тот воспользовался случаем и скрылся от следствия. В итоге его объявили в федеральный розыск. Позже, когда Лиманский оказался в психбольнице, он сбежал оттуда — и правоохранители объявили мужчину в оперативный розыск.