Политолог заявил, что запрет идеологии чайлдфри не повлияет на рождаемость на Дону

Многодетный отец уверен, что это и есть самые большие задачи, которые для повышения рождаемости нужно решать в первую очередь. И тогда, по словам эксперта, не понадобиться принимать законы о запрете идеологии чайлдфри, квадроберов и рассматривать введение налога на бездетность.