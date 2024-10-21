Политолог заявил, что запрет идеологии чайлдфри не повлияет на рождаемость на Дону

Posted 21 октября, 19:08
Published 21 октября, 19:08
Modified 21 октября, 19:10
Updated 21 октября, 19:10
Напомним, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от деторождения, в том числе и чайлдфри.
«Чайлдфри — это навязанная Западом идеология. Но позвольте, она же появилась не вчера? Тридцать лет формировались рассуждения о женском феминизме, о чайлдфри (идеология запрещена в РФ — прим.ред). Церковь предупреждала, что так нельзя, но ее никто не слушал. А сейчас, когда все вдруг стали понимать, что без увеличения рождаемости собственного населения в условиях санкций нам не выжить, подобные меры несколько запоздали», — отмечает Евгений Михайлов.
Политолог уверен, что для увеличения рождаемости у людей должно быть «много колбасы» и обязательно — своя квартира. Именно отсутствие этого мешает ростовским семьям планировать свое будущее.
«Стоимость ипотеки — гигантская. К тому же, на мой взгляд, идет неправильная политика застраивания городов „муравейниками“. Чтобы поднять рождаемость, наоборот, нужно развивать малоэтажное строительство, малые города, деревни и станицы. Наличие собственного дома с приусадебным участком и возможность работать — вот, что склоняет людей к желанию видеть детей в собственном доме. А когда люди на 30 лет берут ипотеку на квартиру в 30 метров, ни о каких детях в принципе они думать не могут», — делится мнением эксперт.
Еще одной проблемой, по словам собеседника, является воспитание подрастающего поколения в школах.
«Учителя сейчас поставлены в жесткие рамки. Попросту, они безвольные, их никто не защищает. А ведь именно учителя формируют ту основу, в которой вырастает здоровый человек с нормальными взглядами», — говорит политолог.
Многодетный отец уверен, что это и есть самые большие задачи, которые для повышения рождаемости нужно решать в первую очередь. И тогда, по словам эксперта, не понадобиться принимать законы о запрете идеологии чайлдфри, квадроберов и рассматривать введение налога на бездетность.
«Запреты же наоборот приводят к возмущениям у молодежи. А введение налога на бездетность в размере 40 тысяч рублей тоже вызывает вопросы. У нас попробуй найди такие зарплаты», — резюмирует политолог.