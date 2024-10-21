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Posted 21 октября, 06:31

Published 21 октября, 06:31

Modified 21 октября, 06:33

Updated 21 октября, 06:33

«Мне просто повезло»: ростовчанка вспомнила встречу с Чикатило на остановке

«Предлагал купить колготки»: ростовчанка вспомнила встречу с Чикатило на остановке

21 октября 2024, 06:31
Фото: rostovgazeta.ru
«Мне просто повезло»: ростовчанка вспомнила встречу с Чикатило на остановке

Ростовчанка рассказала, как Чикатило на остановке предложил купить ей колготки

Светлана Стёпкина рассказала, как будучи школьницей согласилась пойти с серийным маньяком Чикатило в магазин в Ростове. К счастью, жуткой трагедии удалось избежать по стечению обстоятельств.

Многим 1980 год запомнился Олимпийскими играми, которые проходили в СССР. Однако жительница Ростова Светлана Стёпкина вспоминает этот год с содроганием — именно тогда она едва не стала жертвой серийного маньяка.

По словам женщины, она тогда училась в школе. В один из вечеров в гости к семье должна была приехать бабушка. Девочка-подросток отправилась ее встречать.

— У меня колготки были порваны, я их зашила быстренько и выскочила из дома. Но стежки было видно и я слегка смущалась, когда пришла на остановку, старалась опустить юбочку, — вспоминает Светлана Стёпкина.

В этот момент к ней подошел мужчина — как обычно описывали Андрея Чикатило, интеллигентного вида, в шляпе и плаще, с большим портфелем. Лицо прикрывали огромные очки.

— Я запомнила его взгляд: глаза какие-то как неживые. Когда он заговорил со мной, то смотрел как будто сквозь меня, — рассказывает ростовчанка в передаче «Малахов». — Спрашивал у меня, как я учусь, чем занимаюсь после школы. И тут он говорит: «Такая симпатичная девочка, а что ж у тебя колготки порваны?» Мне стало очень неудобно, думаю: «Все-таки заметили».
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Тут же добрый незнакомец предложил купить девочке новые колготки. Все выглядело довольно безобидно — сходить в магазин с интеллигентным мужчиной, который решил сделать подарок прилежной ученице.

— 4 рубля 50 копеек они стоили — это немалые деньги были. И мне так хотелось — думаю, в школу приду в новых. Ничего страшного не случится — пойду схожу, — добавила женщина.

К счастью, девочка не успела никуда уйти с мужчиной. Подошел троллейбус, оттуда выскочила бабушка и спугнула незнакомца вопросом: «Что тебе нужно?». После этого пожилая женщина схватила внучку за руку и повела домой.

Подошел троллейбус, оттуда выскочила бабушка и спугнула незнакомца вопросом: «Что тебе нужно?»Подошел троллейбус, оттуда выскочила бабушка и спугнула незнакомца вопросом: «Что тебе нужно?»
Подошел троллейбус, оттуда выскочила бабушка и спугнула незнакомца вопросом: «Что тебе нужно?». Фото: pastvu.com
— Когда его поймали, когда были фотографии его распространены, вот тогда мне стало страшно. Потому что, думаю, вот повезло мне просто. Я вспоминаю тот день — и думаю, я бы с ним пошла точно.

Светлана Стёпкина — не единственная, кому удалось избежать участи жертвы Андрея Чикатило. Ранее RostovGazeta рассказывала о мальчике, которого пытался увести из ж/д вокзала серийный маньяк.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Троллейбус#Серийный маньяк#Школьница#Чикатило#Происшествия
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