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Posted 21 октября, 10:34

Published 21 октября, 10:34

Modified 21 октября, 10:36

Updated 21 октября, 10:36

«Пятёрочка» запускает масштабную акцию «Получка!»

«Пятёрочка» запускает масштабную акцию «Получка!»

21 октября 2024, 10:34
Накануне высокого сезона — период активных предновогодних продаж в ноябре–декабре — Х5 Group с 1 октября запускает масштабную акцию «Получка!» для персонала во всех регионах присутствия компании.

Среди действующих сотрудников, а также тех, кто присоединится к команде до конца декабря, Х5 разыграет пять автомобилей и пять квартир в Москве и 7 000 денежных премий. Х5 является вторым по масштабу работодателем на рынке — в акции примут участие более 392 тысяч человек.

С ноября в ритейле традиционно начинается пик продаж, в который с увеличением спроса и трафика возрастает нагрузка на сотрудников магазинов, распределительных центров и онлайн-доставки. Так, по данным аналитики, продажи в декабре по сравнению с октябрём в среднем за день вырастают примерно вполовину.

Для поддержки и дополнительной мотивации во время высокого сезона Х5 Group решила снова запустить розыгрыш для своих сотрудников по всей стране. А также тех, кто трудоустроится в Х5 Group до 31 декабря 2024 года. Главное условие — пройти вместе с командой пик продаж с октября по декабрь. В эти три месяца сотрудникам будут начисляться виртуальные баллы за каждый рабочий день, а также дополнительные — за рекомендацию Х5 как места работы друзьям, а также за репосты промо акции «Получка!» в аккаунтах в социальных сетях. Чем больше баллов набирает участник проекта, тем выше его шанс получить один из главных подарков.

В прошлом году участие в акции приняли более 300 тысяч сотрудников из торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик», логистической компании Х5 Транспорт и других компаний, входящих в состав Х5 Group. Победителями акции стали пекарь из Удмуртской Республики, которая выиграла квартиру в Москве, а директору магазина из Подмосковья и продавцу-кассиру из Ярославля были вручены новые автомобили.

«Сначала я не могла поверить, что выиграла главный приз — квартиру. Только спустя время осознала, что это действительно правда. Всем рекомендую участвовать в подобных мероприятиях, ведь это возможность почувствовать себя частью большой и дружной команды, а также получить реальны й подарок. Я искренне люблю свою работу и надеюсь, что другим тоже повезёт испытать такие же эмоции», — поделилась победительница акции прошлого года Надежда Наговицына .
«Мы понимаем, что высокий сезон — непростое время, в период пиковых нагрузок мы всегда устанавливаем дополнительную мотивацию для персонала, и „Получка“ — это одна лишь из программ, которая нацелена на поддержку и вовлечённость не только линейного, но и офисного персонала. Более того, мы уверены, что акция позволит обратить на себя внимание будущих соискателей. И конечно же, от внутренней атмосферы коллектива зависит настроение миллионов покупателей, посещающих наши магазины», — отметила Ольга Жирнова, директор по управлению персоналом и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка»

Реклама ООО «Агроторг», ИНН 7825706086, erid: LjN8KCV9w

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