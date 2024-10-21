«Пятёрочка» запускает масштабную акцию «Получка!»

Для поддержки и дополнительной мотивации во время высокого сезона Х5 Group решила снова запустить розыгрыш для своих сотрудников по всей стране. А также тех, кто трудоустроится в Х5 Group до 31 декабря 2024 года. Главное условие — пройти вместе с командой пик продаж с октября по декабрь. В эти три месяца сотрудникам будут начисляться виртуальные баллы за каждый рабочий день, а также дополнительные — за рекомендацию Х5 как места работы друзьям, а также за репосты промо акции «Получка!» в аккаунтах в социальных сетях. Чем больше баллов набирает участник проекта, тем выше его шанс получить один из главных подарков.