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Posted 21 октября, 17:02

Published 21 октября, 17:02

Modified 21 октября, 17:04

Updated 21 октября, 17:04

Ряд ограничений введут на дорогах Ростова-на-Дону в начале ноября

Ряд ограничений введут на дорогах Ростова-на-Дону в начале ноября

21 октября 2024, 17:02
Фото: 1MI
Ряд ограничений введут на дорогах Ростова-на-Дону в начале ноября
В первых числах ноября автомобилистов Ростова-на-Дону ожидает введение ряда ограничений на передвижение, информирует горадминистрация.

Так, с 1 ноября водителям запретят пересекать железнодорожный переезд по адресу улица Пескова, 21а. Ограничение будет действовать с 10.00 до 15.00 мск. Как долго будут длиться работы по обслуживанию переезда, неизвестно.

Кроме того, с 1 ноября будет перекрыта дорога по улице Тимошенко на отрезке от здания 11Ак14 до улицы Дебальцева, 14с96. Ограничения введут в связи с подземными работами на кабельной линии электросетей. Все работы завершатся 25 декабря.

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Со 2 ноября изменится схема дорожного движения по переулку Приволжскому. Автомобилистам запретят остановку и мтоягку транспортных средств с восточной стороны участка от улицы Текучева до улицы Народного Ополчения.

Также со 2 ноября на улице Вятской между переулками Клязьминский и Ладожский будет введено скоростное ограничение. На этом участке водители смогут разгоняться только до 40 километров в час.

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