Ряд ограничений введут на дорогах Ростова-на-Дону в начале ноября

Posted 21 октября, 17:02
Published 21 октября, 17:02
Modified 21 октября, 17:04
Updated 21 октября, 17:04
Так, с 1 ноября водителям запретят пересекать железнодорожный переезд по адресу улица Пескова, 21а. Ограничение будет действовать с 10.00 до 15.00 мск. Как долго будут длиться работы по обслуживанию переезда, неизвестно.
Кроме того, с 1 ноября будет перекрыта дорога по улице Тимошенко на отрезке от здания 11Ак14 до улицы Дебальцева, 14с96. Ограничения введут в связи с подземными работами на кабельной линии электросетей. Все работы завершатся 25 декабря.
Со 2 ноября изменится схема дорожного движения по переулку Приволжскому. Автомобилистам запретят остановку и мтоягку транспортных средств с восточной стороны участка от улицы Текучева до улицы Народного Ополчения.
Также со 2 ноября на улице Вятской между переулками Клязьминский и Ладожский будет введено скоростное ограничение. На этом участке водители смогут разгоняться только до 40 километров в час.
Ранее пешеходам запретили ходить возле противочумного института в Ростове-на-Дону.