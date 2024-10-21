Ряд ограничений введут на дорогах Ростова-на-Дону в начале ноября

Кроме того, с 1 ноября будет перекрыта дорога по улице Тимошенко на отрезке от здания 11Ак14 до улицы Дебальцева, 14с96. Ограничения введут в связи с подземными работами на кабельной линии электросетей. Все работы завершатся 25 декабря.