«Шарахает!»: жители Ростовской области рассказали, как пережили ночную атаку БПЛА

Позже, к 07:30 мск стало известно, что на Ростовскую область пытались совершить террористическую атаку. В небе ПВО и РЭБ сбили и подавили 11 дронов. Шесть из них — в Мясниковском районе, рядом с Таганрогом, где испугались взрывов. Еще один — в Чалтыре и четыре — в Новошахтинске.