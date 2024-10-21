«Шарахает!»: жители Ростовской области рассказали, как пережили ночную атаку БПЛА

Posted 21 октября, 06:52
Published 21 октября, 06:52
Modified 21 октября, 06:54
Updated 21 октября, 06:54
Громкий грохот разбудил даже жителей соседних муниципалитетов.
— Народ, что сейчас на Русском поле шарахает, — писали очевидцы в telegram-канал «Чат ЧП Таганрог» около 04:30 мск 21 октября.
— Тот же вопрос, — добавляли другие горожане.
Позже, к 07:30 мск стало известно, что на Ростовскую область пытались совершить террористическую атаку. В небе ПВО и РЭБ сбили и подавили 11 дронов. Шесть из них — в Мясниковском районе, рядом с Таганрогом, где испугались взрывов. Еще один — в Чалтыре и четыре — в Новошахтинске.
К счастью, никто не пострадал, разрушений на земле после упавших дронов не осталось.