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Posted 21 октября, 06:52

Published 21 октября, 06:52

Modified 21 октября, 06:54

Updated 21 октября, 06:54

«Шарахает на РП»: жители Ростовской области рассказали о ночной атаке

«Шарахает!»: жители Ростовской области рассказали, как пережили ночную атаку БПЛА

21 октября 2024, 06:52
Фото: mil.ru
«Шарахает на РП»: жители Ростовской области рассказали о ночной атаке
Жителей Ростовской области разбудили взрывы из-за ночной атаки беспилотников. Люди рассказали в соцсетях о том, что случилось в ночь на 21 октября.

Громкий грохот разбудил даже жителей соседних муниципалитетов.

— Народ, что сейчас на Русском поле шарахает, — писали очевидцы в telegram-канал «Чат ЧП Таганрог» около 04:30 мск 21 октября.
— Тот же вопрос, — добавляли другие горожане.
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Позже, к 07:30 мск стало известно, что на Ростовскую область пытались совершить террористическую атаку. В небе ПВО и РЭБ сбили и подавили 11 дронов. Шесть из них — в Мясниковском районе, рядом с Таганрогом, где испугались взрывов. Еще один — в Чалтыре и четыре — в Новошахтинске.

К счастью, никто не пострадал, разрушений на земле после упавших дронов не осталось.

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