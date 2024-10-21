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Posted 21 октября, 15:33

Published 21 октября, 15:33

Modified 21 октября, 15:35

Updated 21 октября, 15:35

Следком возбудил уголовное дело после обнаружения рабов в Ростовской области

Следком возбудил уголовное дело из-за рабов на ферме в Ростовской области

21 октября 2024, 15:33
Фото: Изображение Midjourney
Следком возбудил уголовное дело после обнаружения рабов в Ростовской области
Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело после сообщения о том, что на одной из местных ферм людей держат в рабстве, информирует СУ СКР.

Напомним, что в Ростовской области неизвестные незаконно удерживали на ферме 18 человек. Руководил всем якобы цыган по прозвищу Батя. Людей вывезли за город, отобрали документы, средства связи и деньги, а потом заставляли работать в поле за еду. При попытках сбежать пленных ловили и жестоко избивали. При этом людям приходилось трудиться ежедневно.

Людей держали в ужасных условиях, они ели и спали в бараках.

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Сотрудникам правоохранительных органов удалось освободить рабов. Уже возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «д» части 2 статьи 127.2 УК РФ. Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Уголовное дело#Следователи#Труд#Ферма#Происшествия#Сельскохозяйственный труд#Рабство
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