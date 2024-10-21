Следком возбудил уголовное дело из-за рабов на ферме в Ростовской области

Posted 21 октября, 15:33
Published 21 октября, 15:33
Modified 21 октября, 15:35
Updated 21 октября, 15:35
Напомним, что в Ростовской области неизвестные незаконно удерживали на ферме 18 человек. Руководил всем якобы цыган по прозвищу Батя. Людей вывезли за город, отобрали документы, средства связи и деньги, а потом заставляли работать в поле за еду. При попытках сбежать пленных ловили и жестоко избивали. При этом людям приходилось трудиться ежедневно.
Людей держали в ужасных условиях, они ели и спали в бараках.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось освободить рабов. Уже возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «д» части 2 статьи 127.2 УК РФ. Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего.