Следователи вызвали на допрос руководство УМВД Ростова по делу ОПГ полиции

Posted 21 октября, 07:45
Published 21 октября, 07:45
Modified 21 октября, 07:46
Updated 21 октября, 07:46
По информации СМИ, в числе тех, кто уже беседовал со следователями в рамках дела ОПГ полиции, оказались глава участковых Владлен Иванов и начальник УМВД Ростова Александр Козырев. Последнему, пришлось ехать на допрос в Ессентуки на предыдущей недели.
Грозят ли обвинения тем, кого вызывали на допрос, пока неизвестно. Пока речь идет только о подготовке уголовного дела к передаче в суд. Возможно, от руководства лишь требовались сведения, которые в этом помогут.
Как сообщает 1РНД, все допрошенные категорически отрицали связи с ОПГ и заявляли, что не знали ничего о преступлениях 40 полицейских.
Ранее на допрос вызвали бывшего начальника УМВД Ростова Сергея Шпака. Сейчас правоохранитель возглавляет управление охраны общественного порядка в региональном ГУ МВД.