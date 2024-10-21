rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 07:45

Published 21 октября, 07:45

Modified 21 октября, 07:46

Updated 21 октября, 07:46

Следователи вызвали на допрос руководство УМВД Ростова по делу ОПГ полиции

Следователи вызвали на допрос руководство УМВД Ростова по делу ОПГ полиции

21 октября 2024, 07:45
Фото: 1MI
Следователи вызвали на допрос руководство УМВД Ростова по делу ОПГ полиции
Руководство УМВД Ростова вызывают на допросы следователей, сообщает издание 1РНД со ссылкой на источники в силовых структурах 21 октября.

По информации СМИ, в числе тех, кто уже беседовал со следователями в рамках дела ОПГ полиции, оказались глава участковых Владлен Иванов и начальник УМВД Ростова Александр Козырев. Последнему, пришлось ехать на допрос в Ессентуки на предыдущей недели.

Грозят ли обвинения тем, кого вызывали на допрос, пока неизвестно. Пока речь идет только о подготовке уголовного дела к передаче в суд. Возможно, от руководства лишь требовались сведения, которые в этом помогут.

Экс-начальника Управления МВД Ростова Шпака допросят по делу ОПГ полиции
Узнать подробнее

Как сообщает 1РНД, все допрошенные категорически отрицали связи с ОПГ и заявляли, что не знали ничего о преступлениях 40 полицейских.

Ранее на допрос вызвали бывшего начальника УМВД Ростова Сергея Шпака. Сейчас правоохранитель возглавляет управление охраны общественного порядка в региональном ГУ МВД.

Читайте также:
Назван организатор полицейского ОПГ, крышевавшего ларьки в РостовеРасстрелявший продавца в пивнушке в Ростове хулиган получил реальный срокГрабители сорвали с шеи жителя Ростова золотую цепочку за 600 тысяч рублей
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Суд#МВД#Полиция#ОПГ#Преступления#Уголовное дело#Ростов#СМИ#УМВД#Следствие#Допрос#Сергей Шпак#Силовые структуры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика