rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 17:03

Published 21 октября, 17:03

Modified 21 октября, 17:05

Updated 21 октября, 17:05

Сразу пять старинных многоквартирных домов снесут в Ростове-на-Дону

Сразу пять старинных многоквартирных домов снесут в Ростове-на-Дону

21 октября 2024, 17:03
Фото: 1MI
Сразу пять старинных многоквартирных домов снесут в Ростове-на-Дону
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал пять постановлений об изъятии земельных участков, в связи с признанием домов подлежащими к сносу. Информация размещена на портале городской управы.

В список аварийных домов попали два 107-летних здания. Одно из них расположено по адресу улица Черепахина, 160, литер Б, а второе — переулок Ученический, 10, литер А и Б. После сноса первой постройки городу перейдет земельный участок площадью 873 квадратных метра, а после сноса второй — 511 «квадратов».

Также снесут здание 169/24 по улице Станиславского. Двухэтажное здание было построено во времена Первой мировой войны — 1917 году. В нем располагается всего три жилые квартиры, а после ликвидации дома на муниципальные нужны уйдет участок земли площадью 234 квадратных метра.

В Ростове на фасад библиотеки имени Чкалова обещали вернуть уникальную лепнину
Узнать подробнее

Кроме того, планируют снести постройку №55 по Республиканской улице (литер А, Б, В) и здание №125 на проспекте Шолохова (литер Е). Первый дом был также введен в эксплуатацию в 1917 году. Всего он занимает территорию площадью 417 «квадратов». А вот второе здание построили 1949 году и после его сноса останется 1,5 тысячи квадратных метров земли.

Ранее в Ростове-на-Дону начали сносить легендарный ресторан «Балканы».

Читайте также:
В Ростове-на-Дону снесут старинный дом Анны АкимовойВ Ростове-на-Дону снесут доходный дом КулагинаВ центре Ростова-на-Дону на Седова снесут 124-летнее здание
#Регина Симакова#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Снос домов#Старинные здания#Последние новости Ростова на сегодня#Снос#Архитектура#Земельный участок#Муниципальные нужды#Снос здания
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика