Сразу пять старинных многоквартирных домов снесут в Ростове-на-Дону

Posted 21 октября, 17:03
Published 21 октября, 17:03
Modified 21 октября, 17:05
Updated 21 октября, 17:05
В список аварийных домов попали два 107-летних здания. Одно из них расположено по адресу улица Черепахина, 160, литер Б, а второе — переулок Ученический, 10, литер А и Б. После сноса первой постройки городу перейдет земельный участок площадью 873 квадратных метра, а после сноса второй — 511 «квадратов».
Также снесут здание 169/24 по улице Станиславского. Двухэтажное здание было построено во времена Первой мировой войны — 1917 году. В нем располагается всего три жилые квартиры, а после ликвидации дома на муниципальные нужны уйдет участок земли площадью 234 квадратных метра.
Кроме того, планируют снести постройку №55 по Республиканской улице (литер А, Б, В) и здание №125 на проспекте Шолохова (литер Е). Первый дом был также введен в эксплуатацию в 1917 году. Всего он занимает территорию площадью 417 «квадратов». А вот второе здание построили 1949 году и после его сноса останется 1,5 тысячи квадратных метров земли.
Ранее в Ростове-на-Дону начали сносить легендарный ресторан «Балканы».