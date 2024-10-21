Сразу пять старинных многоквартирных домов снесут в Ростове-на-Дону

Кроме того, планируют снести постройку №55 по Республиканской улице (литер А, Б, В) и здание №125 на проспекте Шолохова (литер Е). Первый дом был также введен в эксплуатацию в 1917 году. Всего он занимает территорию площадью 417 «квадратов». А вот второе здание построили 1949 году и после его сноса останется 1,5 тысячи квадратных метров земли.