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Posted 21 октября, 09:43

Published 21 октября, 09:43

Modified 21 октября, 09:45

Updated 21 октября, 09:45

Стали известны новые правила поступления в вузы. К чему готовиться по ЕГЭ?

Стали известны новые правила поступления в вузы. К чему готовиться по ЕГЭ?

21 октября 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney
Стали известны новые правила поступления в вузы. К чему готовиться по ЕГЭ?

Правила поступления в вузы изменятся с 2026 года

Новый порядок поступления в вузы коснется тех, кто будет сдавать ЕГЭ в 2026 году. Как сообщают «Новые известия», в 2025-м введут небольшие изменения, а вот со следующего года придется сдавать четыре экзамена вместо трех.

Тем, кто планирует поступать в вузы в 2025 году, не о чем беспокоиться — можно готовиться по старым правилам. А вот нынешним 10-классникам не повезло: их ожидают изменения при поступлении в университет. Например, обществознание почти нигде не пригодится, а физика, химия и биология станут одними из обязательных для профильных специальностей.

На педагогических направлениях достаточно сейчас сдать обществознание, а с 2026 года его заменят профильные экзамены. Так, для педагога по физике нужна будет физика, по химии — химия, по информатике — информатика и так далее.

Новые требования к сдаче ЕГЭ обнародовали в сентябре. Проект уже прошел общественные обсуждение. Как сообщают «Новые известия», сейчас его корректируют.

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Согласно нововведениям, обязательным для всех останется русский язык. Вторым обязательным станет профильный предмет. Для математических специальностей это будет математика, информатика и физика. Для медиков — биология и на выбор химия, информатика или физика. Для психологов — биология и на выбор химия, математика или обществознание. Для гуманитариев это либо литература, либо иностранный язык, к которым добавляются два экзамена на выбор: история, обществознание, информатика или математика. Окончательный список экзаменов по-прежнему будет составлять вуз, но он будет ориентироваться на эти рекомендации.

Для математических специальностей это будет математика, информатика и физикаДля математических специальностей это будет математика, информатика и физика
Для математических специальностей это будет математика, информатика и физика. Фото: 1MI

Для школьников и их родителей новые правила неплохо ударят по карману. Если сдавать на один экзамен больше, то и расходы на репетиторов увеличатся минимум на 25% — за дополнительные предмет. Год индивидуальных занятий в среднем обойдется в 120 тысяч рублей за один предмет, если заниматься хотя бы раз в неделю. А если репетитор нужен по всем четырем, то на подготовку придется отдавать по 40 тысяч в месяц.

Обновленные правила поступления в вузы опубликуют до 20 января 2025 года.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Образование#Экзамены#ЕГЭ#Изменения
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