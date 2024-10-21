Стали известны новые правила поступления в вузы. К чему готовиться по ЕГЭ?

Posted 21 октября, 09:43
Published 21 октября, 09:43
Modified 21 октября, 09:45
Updated 21 октября, 09:45
Тем, кто планирует поступать в вузы в 2025 году, не о чем беспокоиться — можно готовиться по старым правилам. А вот нынешним 10-классникам не повезло: их ожидают изменения при поступлении в университет. Например, обществознание почти нигде не пригодится, а физика, химия и биология станут одними из обязательных для профильных специальностей.
На педагогических направлениях достаточно сейчас сдать обществознание, а с 2026 года его заменят профильные экзамены. Так, для педагога по физике нужна будет физика, по химии — химия, по информатике — информатика и так далее.
Новые требования к сдаче ЕГЭ обнародовали в сентябре. Проект уже прошел общественные обсуждение. Как сообщают «Новые известия», сейчас его корректируют.
Согласно нововведениям, обязательным для всех останется русский язык. Вторым обязательным станет профильный предмет. Для математических специальностей это будет математика, информатика и физика. Для медиков — биология и на выбор химия, информатика или физика. Для психологов — биология и на выбор химия, математика или обществознание. Для гуманитариев это либо литература, либо иностранный язык, к которым добавляются два экзамена на выбор: история, обществознание, информатика или математика. Окончательный список экзаменов по-прежнему будет составлять вуз, но он будет ориентироваться на эти рекомендации.
Для школьников и их родителей новые правила неплохо ударят по карману. Если сдавать на один экзамен больше, то и расходы на репетиторов увеличатся минимум на 25% — за дополнительные предмет. Год индивидуальных занятий в среднем обойдется в 120 тысяч рублей за один предмет, если заниматься хотя бы раз в неделю. А если репетитор нужен по всем четырем, то на подготовку придется отдавать по 40 тысяч в месяц.
Обновленные правила поступления в вузы опубликуют до 20 января 2025 года.