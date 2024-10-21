Стали известны новые правила поступления в вузы. К чему готовиться по ЕГЭ?

Для школьников и их родителей новые правила неплохо ударят по карману. Если сдавать на один экзамен больше, то и расходы на репетиторов увеличатся минимум на 25% — за дополнительные предмет. Год индивидуальных занятий в среднем обойдется в 120 тысяч рублей за один предмет, если заниматься хотя бы раз в неделю. А если репетитор нужен по всем четырем, то на подготовку придется отдавать по 40 тысяч в месяц.