Стало известно, кому в Ростовской области работодатели готовы платить больше 100 тыс

На 33% за год выросли доходы операторов металлообрабатывающих и отделочных цехов. Средняя предлагаемая им зарплата составляет 96,4 тысячи в месяц. В секторе промышленности в Ростовской области остро не хватает фрезеровщиков, литейщиков, вальцовщиков и станочников. Чтобы привлечь их на работу, компании идут на повышение зарплат.