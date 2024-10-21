rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 16:30

Published 21 октября, 16:30

Modified 21 октября, 16:30

Updated 21 октября, 16:30

Названы специалисты в Ростовской области, у которых стремительно растут доходы

Стало известно, кому в Ростовской области работодатели готовы платить больше 100 тыс

21 октября 2024, 16:30
Фото: 1MI
Названы специалисты в Ростовской области, у которых стремительно растут доходы

Зарплаты водителей и машинистов в Ростовской области подскочили выше 100 тысяч

Сюжет
Эксклюзив
По итогам третьего квартала года, самым высокие зарплаты в Ростовской области предлагают машинистам, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Топ высокооплачиваемых специалистов в регионе возглавили водители спецтехники, машинисты поездов и пилоты самолётов. Их средний доход составляет около 102,2 тысячи рублей в месяц. Работодатели за год увеличили зарплаты машинистам на 19%.

«Это указывает на стабильный спрос на специалистов в сфере управления сложной техникой — пилотов, водителей бульдозеров и экскаваторов, крановщиков, машинистов и трактористов», — отмечают аналитики.

На 33% за год выросли доходы операторов металлообрабатывающих и отделочных цехов. Средняя предлагаемая им зарплата составляет 96,4 тысячи в месяц. В секторе промышленности в Ростовской области остро не хватает фрезеровщиков, литейщиков, вальцовщиков и станочников. Чтобы привлечь их на работу, компании идут на повышение зарплат.

Долбежник и затяжчик: названы самые необычные вакансии в Ростовской области
Узнать подробнее

Замыкает тройку лидеров специалисты отрасли строительства. Год к году рост их зарплат в Ростовской области составил 27%. Средний доход в строительной сфере составляет 91,4 тысячи ежемесячно. Самыми востребованными специалистами в отрасли стали сварщики, слесари, монтажники и электромонтажники, а также механики и сантехники.

Ранее сообщалось, что зарплаты в сельском хозяйстве в Ростовской области подскочили выше 80 тысяч рублей.

Читайте также:
Стало известно, за какими специалистами гоняются работодатели в Ростовской областиАнимотимер и моделист: кого ищут работодатели в Ростовской областиРаботодатели в Ростове стали массово набирать пенсионеровСтало известно, о каких зарплатах мечтают жители Ростова-на-ДонуЗарплаты офисных работников в Ростовской области выросли на четверть
#Алина Заярная#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Вакансии в Ростове#Рынок труда в Ростовской области#Ростов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика