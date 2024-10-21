Стало известно, кому в Ростовской области работодатели готовы платить больше 100 тыс

Posted 21 октября, 16:30
Published 21 октября, 16:30
Modified 21 октября, 16:30
Updated 21 октября, 16:30
Топ высокооплачиваемых специалистов в регионе возглавили водители спецтехники, машинисты поездов и пилоты самолётов. Их средний доход составляет около 102,2 тысячи рублей в месяц. Работодатели за год увеличили зарплаты машинистам на 19%.
«Это указывает на стабильный спрос на специалистов в сфере управления сложной техникой — пилотов, водителей бульдозеров и экскаваторов, крановщиков, машинистов и трактористов», — отмечают аналитики.
На 33% за год выросли доходы операторов металлообрабатывающих и отделочных цехов. Средняя предлагаемая им зарплата составляет 96,4 тысячи в месяц. В секторе промышленности в Ростовской области остро не хватает фрезеровщиков, литейщиков, вальцовщиков и станочников. Чтобы привлечь их на работу, компании идут на повышение зарплат.
Замыкает тройку лидеров специалисты отрасли строительства. Год к году рост их зарплат в Ростовской области составил 27%. Средний доход в строительной сфере составляет 91,4 тысячи ежемесячно. Самыми востребованными специалистами в отрасли стали сварщики, слесари, монтажники и электромонтажники, а также механики и сантехники.
Ранее сообщалось, что зарплаты в сельском хозяйстве в Ростовской области подскочили выше 80 тысяч рублей.