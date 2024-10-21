Строившая дороги компания из Ростовской области скрывала доходы и не платила налоги

По информации ведомства, в 2023 году предприятие имело задолженности по налогам, о которых директор был осведомлен. Несмотря на это, фигурант перевел деньги контрагентам, минуя расчетный счет своей компании. Это позволило скрыть свыше девяти миллионов рублей, которые могли пойти на выплату долгов или страховых взносов.