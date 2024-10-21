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Posted 21 октября, 12:54

Published 21 октября, 12:54

Modified 21 октября, 12:56

Updated 21 октября, 12:56

На Дону директора дорожно-строительной компании обвиняют в сокрытии 9 млн руб

Строившая дороги компания из Ростовской области скрывала доходы и не платила налоги

21 октября 2024, 12:54
Фото: 1MI
На Дону директора дорожно-строительной компании обвиняют в сокрытии 9 млн руб

Строившая дороги компания в Ростовской области скрывала доходы

Директор дорожно-строительной компании обвиняется в сокрытии более девяти миллионов рублей, за счет которых организация могла выплатить долги по налогам, сообщает прокуратура Ростовской области.

По информации ведомства, в 2023 году предприятие имело задолженности по налогам, о которых директор был осведомлен. Несмотря на это, фигурант перевел деньги контрагентам, минуя расчетный счет своей компании. Это позволило скрыть свыше девяти миллионов рублей, которые могли пойти на выплату долгов или страховых взносов.

Прокуратура Ростовской области считает, что директор совершил преступление по части 1 статьи 199.2 УК РФ. Сейчас на его имущество наложен арест, а уголовное дело направлено в суд.

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Добавим, что фигуранту грозит до трех лет тюремного заключения и лишение права занимать определенные должности.

До этого в Ростове возбудили уголовное дело на поставщика оборудования на гребном канале.

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