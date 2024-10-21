ЦБ России назвал самые подорожавшие продукты в Ростовской области в сентябре

В списке продуктов, цены на которые продолжают расти, оказались помидоры и бананы, мясо птицы и куриные яйца. При этом, несмотря на увеличение цен, инфляция снижается. В августе ее показатель был еще больше — 11, 08% (в сентябре — 9,80%).