ЦБ России назвал самые подорожавшие продукты в Ростовской области в сентябре

Posted 21 октября, 04:54
Published 21 октября, 04:54
Modified 21 октября, 04:56
Updated 21 октября, 04:56
В списке продуктов, цены на которые продолжают расти, оказались помидоры и бананы, мясо птицы и куриные яйца. При этом, несмотря на увеличение цен, инфляция снижается. В августе ее показатель был еще больше — 11, 08% (в сентябре — 9,80%).
Рост цен замедлился из-за увеличившегося производства продукции (мясо, колбасы и мясные полуфабрикаты). В случае с ценами на яйца, причиной снижения стал и рост импортных поставок.
Что касается томатов и бананов, в прошлом году цены подскочили на них из-за неблагоприятной фитосанитарной обстановки и ослабления рубля. Теперь ситуация стабилизировалась.
Ранее стало известно, где можно купить самое дешевое мясо в Ростовской области.