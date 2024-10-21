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Posted 21 октября, 04:54

Published 21 октября, 04:54

Modified 21 октября, 04:56

Updated 21 октября, 04:56

Яйца, помидоры и бананы больше всего подорожали в Ростовской области

ЦБ России назвал самые подорожавшие продукты в Ростовской области в сентябре

21 октября 2024, 04:54
Фото: 1MI
Яйца, помидоры и бананы больше всего подорожали в Ростовской области

Яйца, помидоры и бананы больше всего подорожали в Ростовской области

Центральный банк России назвал продукты, которые больше всего подорожали за месяц в Ростовской области. Актуальные данные за сентябрь опубликованы на сайте ЦБР.

В списке продуктов, цены на которые продолжают расти, оказались помидоры и бананы, мясо птицы и куриные яйца. При этом, несмотря на увеличение цен, инфляция снижается. В августе ее показатель был еще больше — 11, 08% (в сентябре — 9,80%).

Рост цен замедлился из-за увеличившегося производства продукции (мясо, колбасы и мясные полуфабрикаты). В случае с ценами на яйца, причиной снижения стал и рост импортных поставок.

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Что касается томатов и бананов, в прошлом году цены подскочили на них из-за неблагоприятной фитосанитарной обстановки и ослабления рубля. Теперь ситуация стабилизировалась.

Ранее стало известно, где можно купить самое дешевое мясо в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инфляция#Помидоры#Бананы#Мясо птицы#Куриные яйца
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