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Posted 21 октября, 11:15

Published 21 октября, 11:15

Modified 21 октября, 11:17

Updated 21 октября, 11:17

Упавший беспилотник повис на электропроводах в Азове

Упавший беспилотник повис на электропроводах в Азове

Обновлено 21 октября 2024, 11:17
Фото: rostovgazeta.ru
Упавший беспилотник повис на электропроводах в Азове
Местные жители в соцсетях и мессенджерах делятся кадрами застрявшего в проводах беспилотника, который упал ночью 21 октября в Азове.

Фото дрона, повисшего на проводах на улице Мирошниченко, появилось в telegram-канале Don_Mash. Автор поста уточнил, что летательный объект застрял там еще ночью. Вероятно, при падении на провода, тяжелый объект повредил их — на нескольких улицах до сих пор нет света.

При этом горожане сообщают, что никаких звуков взрыва не было слышно — просто внезапно пропал свет.

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Фото: t.me/tutina

Ранее стало известно об атаке БПЛА на Ростовскую область. В ночь на 21 октября силами ПВО и РЭБ уничтожили и подавили 11 дронов. Из них четыре — в Новошахтинске, один — в Чалтыре и шесть — в Мясниковском районе. В Азовском районе — ни одного. Откуда там взялся упавший беспилотник, остается лишь догадываться.

RostovGazeta пыталась узнать официальную информацию в администрации города Азова. Однако там просят обращаться исключительно в пресс-службу, в которой никто так и не ответил на звонки. В пресс-центре региона на запрос журналистов также не ответили.

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