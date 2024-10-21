Упавший беспилотник повис на электропроводах в Азове

Posted 21 октября, 11:15
Published 21 октября, 11:15
Modified 21 октября, 11:17
Updated 21 октября, 11:17
Фото дрона, повисшего на проводах на улице Мирошниченко, появилось в telegram-канале Don_Mash. Автор поста уточнил, что летательный объект застрял там еще ночью. Вероятно, при падении на провода, тяжелый объект повредил их — на нескольких улицах до сих пор нет света.
При этом горожане сообщают, что никаких звуков взрыва не было слышно — просто внезапно пропал свет.
Ранее стало известно об атаке БПЛА на Ростовскую область. В ночь на 21 октября силами ПВО и РЭБ уничтожили и подавили 11 дронов. Из них четыре — в Новошахтинске, один — в Чалтыре и шесть — в Мясниковском районе. В Азовском районе — ни одного. Откуда там взялся упавший беспилотник, остается лишь догадываться.
RostovGazeta пыталась узнать официальную информацию в администрации города Азова. Однако там просят обращаться исключительно в пресс-службу, в которой никто так и не ответил на звонки. В пресс-центре региона на запрос журналистов также не ответили.