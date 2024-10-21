Упавший беспилотник повис на электропроводах в Азове

Ранее стало известно об атаке БПЛА на Ростовскую область. В ночь на 21 октября силами ПВО и РЭБ уничтожили и подавили 11 дронов. Из них четыре — в Новошахтинске, один — в Чалтыре и шесть — в Мясниковском районе. В Азовском районе — ни одного. Откуда там взялся упавший беспилотник, остается лишь догадываться.