rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 08:11

Published 21 октября, 08:11

Modified 21 октября, 08:13

Updated 21 октября, 08:13

С 2025 года запретят ловить тарань в Азовском море

В Азовском море введут запрет на вылов тарани

21 октября 2024, 08:11
Фото: azniirkh.vniro.ru
С 2025 года запретят ловить тарань в Азовском море
В Азовском море введут запрет на промысловый вылов тарани на 2025 год, сообщают СМИ со ссылкой на Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Такую меру решили ввести из-за резкого сокращения запасов тарани. Ранее, с 2017 года, по этой же причине запретили вылов судака. Ограничения будут действовать до тех пор, пока запасы этих видов рыб не достигнут граничных критериев.

Ученые считают, что популяция тарани, судака и азовских бычков уменьшилась из-за повышенной солености воды. Также немного сократились запасы тюльки и азовской хамсы. А вот другие виды (камбала-калкан, пиленгас, моллюск рапана и креветки) повышенную соленость переносят куда лучше. Их популяция продолжает расти.

Не только шокируют туристов: чем опасно нашествие медуз в Азовском море
Узнать подробнее

По информации РБК, сохраняется и запрет на вылов осетровых. Он действует больше 20 лет, с 2000 года. Только за последние несколько лет численность особей осетровых стала иметь устойчивую положительную динамику. Популяция рыб стала понемногу увеличиваться.

Читайте также:
Власти нашли способ снизить уровень солености в Азовском мореУчёные сообщили о росте запасов камбалы и деликатесного моллюска в Азовском мореГлава Росрыболовства предложил разрешить вылов осетра в Азовском море
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Азовское море#Креветки#Судак#Рыболовство#Тарань
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика