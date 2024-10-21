В Азовском море введут запрет на вылов тарани

Posted 21 октября, 08:11
Published 21 октября, 08:11
Modified 21 октября, 08:13
Updated 21 октября, 08:13
Такую меру решили ввести из-за резкого сокращения запасов тарани. Ранее, с 2017 года, по этой же причине запретили вылов судака. Ограничения будут действовать до тех пор, пока запасы этих видов рыб не достигнут граничных критериев.
Ученые считают, что популяция тарани, судака и азовских бычков уменьшилась из-за повышенной солености воды. Также немного сократились запасы тюльки и азовской хамсы. А вот другие виды (камбала-калкан, пиленгас, моллюск рапана и креветки) повышенную соленость переносят куда лучше. Их популяция продолжает расти.
По информации РБК, сохраняется и запрет на вылов осетровых. Он действует больше 20 лет, с 2000 года. Только за последние несколько лет численность особей осетровых стала иметь устойчивую положительную динамику. Популяция рыб стала понемногу увеличиваться.