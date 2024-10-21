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Posted 21 октября, 05:32

Published 21 октября, 05:32

Modified 21 октября, 05:34

Updated 21 октября, 05:34

В Минобороны РФ атаку на Ростовскую область назвали террористической

В Минобороны РФ атаку на Ростовскую область назвали террористической

21 октября 2024, 05:32
Фото: 1MI
В Минобороны РФ атаку на Ростовскую область назвали террористической
В Министерстве обороны РФ заявили, что в Ростовской области отразили террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа.

Дежурные средства ПВО сбили 11 дронов. Большинство из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы в Мясниковском районе (шесть), еще один уничтожили над Чалтырем и четыре — над Новошахтинском.

Жители Таганрога, расположенного недалеко от Мясниковского района, заявили о грохоте в небе около 04:00 мск. Звуки взрывов были настолько громкими, что разбудили горожан за несколько десятков километров.

В Минобороны РФ заявили о попытке террористической атаки в Ростовской области
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Всего в ночь на 21 октября в России перехватили 18 дронов. Помимо Ростовской области, четыре сбили в Брянской области, два — в Курской и еще один — в Орловской.

Ранее RostovGazeta сообщала о последствиях атаки беспилотников на Ростовскую область.

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