В Минобороны РФ атаку на Ростовскую область назвали террористической

Posted 21 октября, 05:32
Published 21 октября, 05:32
Modified 21 октября, 05:34
Updated 21 октября, 05:34
Дежурные средства ПВО сбили 11 дронов. Большинство из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы в Мясниковском районе (шесть), еще один уничтожили над Чалтырем и четыре — над Новошахтинском.
Жители Таганрога, расположенного недалеко от Мясниковского района, заявили о грохоте в небе около 04:00 мск. Звуки взрывов были настолько громкими, что разбудили горожан за несколько десятков километров.
Всего в ночь на 21 октября в России перехватили 18 дронов. Помимо Ростовской области, четыре сбили в Брянской области, два — в Курской и еще один — в Орловской.
Ранее RostovGazeta сообщала о последствиях атаки беспилотников на Ростовскую область.