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Posted 21 октября, 18:01

Published 21 октября, 18:01

Modified 21 октября, 18:03

Updated 21 октября, 18:03

В Ростове до конца года отремонтируют еще один участок дороги на Малиновского

В Ростове до конца года отремонтируют еще один участок дороги на Малиновского

21 октября 2024, 18:01
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове до конца года отремонтируют еще один участок дороги на Малиновского
В Ростове-на-Дону начались ремонтные работы на дороге по улице Малиновского. Об этом рассказал глава горадминистрации Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

Летом в Ростове-на-Дону отремонтировали часть дороги на улице Малиновского. Теперь рабочие приступили к восстановлению второго отрезка проезжей части, а именно между улицами 339-й Стрелковой Дивизии и Доватора. На этом участке дорожные службы выявили сильную деформацию всего асфальтного покрытия.

С 21 октября на выделенном участке дороги начались работы по снятию старого дорожного полотна и текстурированию его поверхности. Это позволит подготовить проезжую часть к дальнейшей укладке нового асфальта. Отметим, что в этот раз планируют впервые использовать новый тип асфальтобетона, который будет более устойчивым к образованию колеи.

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Добавим, что дорожные работы завершатся до конца года.

Ранее стало известно, что ряд ограничений введут на дорогах Ростова-на-Дону в начале ноября.

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