В Ростове до конца года отремонтируют еще один участок дороги на Малиновского

С 21 октября на выделенном участке дороги начались работы по снятию старого дорожного полотна и текстурированию его поверхности. Это позволит подготовить проезжую часть к дальнейшей укладке нового асфальта. Отметим, что в этот раз планируют впервые использовать новый тип асфальтобетона, который будет более устойчивым к образованию колеи.