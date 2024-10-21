В Ростове до конца года отремонтируют еще один участок дороги на Малиновского

Posted 21 октября, 18:01
Published 21 октября, 18:01
Modified 21 октября, 18:03
Updated 21 октября, 18:03
Летом в Ростове-на-Дону отремонтировали часть дороги на улице Малиновского. Теперь рабочие приступили к восстановлению второго отрезка проезжей части, а именно между улицами 339-й Стрелковой Дивизии и Доватора. На этом участке дорожные службы выявили сильную деформацию всего асфальтного покрытия.
С 21 октября на выделенном участке дороги начались работы по снятию старого дорожного полотна и текстурированию его поверхности. Это позволит подготовить проезжую часть к дальнейшей укладке нового асфальта. Отметим, что в этот раз планируют впервые использовать новый тип асфальтобетона, который будет более устойчивым к образованию колеи.
Добавим, что дорожные работы завершатся до конца года.
Ранее стало известно, что ряд ограничений введут на дорогах Ростова-на-Дону в начале ноября.