В Ростове на Левенцовке избили заступившегося за девушек парня

В telegram-канале «Это Ростов новости» появилось видео с места инцидента. По словам автора ролика, инцидент произошел ночью на улице Еляна. Якобы прохожий решил вступиться за девушку, которую оскорбляли. Конфликт моментально перерос в драку. Защитника избили, оставив лежать на асфальте. Испуганные девушка и ее подруга разбежались в разные стороны.