В Ростове на Левенцовке избили заступившегося за девушек парня

Posted 21 октября, 07:07
Published 21 октября, 07:07
Modified 21 октября, 07:09
Updated 21 октября, 07:09
В telegram-канале «Это Ростов новости» появилось видео с места инцидента. По словам автора ролика, инцидент произошел ночью на улице Еляна. Якобы прохожий решил вступиться за девушку, которую оскорбляли. Конфликт моментально перерос в драку. Защитника избили, оставив лежать на асфальте. Испуганные девушка и ее подруга разбежались в разные стороны.
— Пацан молодец! — пишут в комментариях горожане.
— Жалко парня, но будет ему уроком в следующий раз, что даже «спасибо» не скажут, — считают другие.
Некоторые предположили, что девушки были подшофе, потому и не успели поблагодарить парня — сразу бросились наутек. В ГУ МВД по Ростовской области информацию о драке пока не комментировали.
Ранее массовая драка случилась в центре Ростова, на проезжей части по улице Максима Горького.