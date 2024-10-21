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Posted 21 октября, 07:07

Published 21 октября, 07:07

Modified 21 октября, 07:09

Updated 21 октября, 07:09

На окраине Ростова произошла драка из-за девушек

В Ростове на Левенцовке избили заступившегося за девушек парня

21 октября 2024, 07:07
Фото: видео тг-канал «Это Ростов — Новости». rostovgazeta.ru
На окраине Ростова произошла драка из-за девушек
В Ростове-на-Дону парень вступился за девушек в Левенцовке, после чего началась драка, сообщают очевидцы в соцсетях.

В telegram-канале «Это Ростов новости» появилось видео с места инцидента. По словам автора ролика, инцидент произошел ночью на улице Еляна. Якобы прохожий решил вступиться за девушку, которую оскорбляли. Конфликт моментально перерос в драку. Защитника избили, оставив лежать на асфальте. Испуганные девушка и ее подруга разбежались в разные стороны.

— Пацан молодец! — пишут в комментариях горожане.
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— Жалко парня, но будет ему уроком в следующий раз, что даже «спасибо» не скажут, — считают другие.

Некоторые предположили, что девушки были подшофе, потому и не успели поблагодарить парня — сразу бросились наутек. В ГУ МВД по Ростовской области информацию о драке пока не комментировали.

Ранее массовая драка случилась в центре Ростова, на проезжей части по улице Максима Горького.

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