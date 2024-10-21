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Posted 21 октября, 16:18

Published 21 октября, 16:18

Modified 21 октября, 16:20

Updated 21 октября, 16:20

В Ростове завершили строительство коллектора №62

В Ростове завершили строительство коллектора №62

21 октября 2024, 16:18
Фото: Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону
В донской столице завершили строительство канализационного коллектора № 62, крупнейшего проекта инженерной инфраструктуры в новейшей истории города. Об этом сообщил глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

По словам главы администрации города, коллектор охватывает практически половину Ростова и позволит обеспечить отвод сточных вод из Пролетарского, Первомайского и Кировского районов города.

— Благодаря новому сооружению мы сможем обеспечить качественной системой водоотведения жителей новых жилых районов «Нового Ростова» и левобережной зоны, — пояснил Алексей Логвиненко.

Коллектор пролегает на глубине от 3 до 22 метров. Он проходит от территории старого аэропорта в южном направлении с переходом через Нахичеванскую протоку реки Дон, и далее через остров Зелёный. Затем переходит через судоходное русло Дона вдоль южной стороны улицы Левобережной до существующей КНС-6. Его общая протяженность составляет 8641 погонных метра, при диаметре трубы до 2-х метров. Алексей Логвиненко отметил, что при строительстве коллектора использовались современные технологии и материалы, а метод микротоннелирования позволил возвести разветвленную канализационную сеть без традиционных раскопок.— Именно такие проекты и задают вектор развития нашего города и позволяют вывести на новый уровень качество жизни ростовчан, — добавил глава администрации донской столицы.

В прошлом году городские власти вывели из эксплуатации аварийный участок канализационного коллектора № 68 и начали строить коллектор-дублер по улице Локомотивной.

Вместе с магистральными коллекторами в городе продолжается работа по строительству масштабных, важных объектов. Это канализование улицы Лесопарковой и поселка Ясная Поляна в Пролетарском районе, а также жилой застройки в границах улицы Профсоюзной, переулка Силикатного, улицы Республиканской и Олимпийского.

Кроме того, наряду с объектами водоотведения в текущем году реализуются и два объекта водоснабжения по улицам Соловьиная и Гераневая.

Глава Администрации города Алексей Логвиненко подчеркнул, что создание объектов инженерной инфраструктуры — главный драйвер развития нашего города. Достижение целей национальных проектов по развитию жилищного строительства и созданию школ, детских садов, объектов здравоохранения и спорта невозможно без надежного инженерного каркаса.

Добавим, что строительство канализационного коллектора № 62, стало одним из крупнейших проектов инженерной инфраструктуры за последние 10 лет. На его создание было привлечено более 8 млрд рублей, а благодаря реализации проекта качественную систему водоотведения получили не только более 100 тысяч жителей новых жилых районов на территории «старого» аэропорта и левобережной зоны, но и был решен наболевший вопрос с водоотведением жилой застройки в Нижней Александровке.

Ранее RostovGazeta сообщала, что одним из новых объектов в модернизации городской инфраструктуры Ростова стал трехкилометровый канализационный коллектор по улице Локомотивной.

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