В Ростове завершили строительство коллектора №62

Коллектор пролегает на глубине от 3 до 22 метров. Он проходит от территории старого аэропорта в южном направлении с переходом через Нахичеванскую протоку реки Дон, и далее через остров Зелёный. Затем переходит через судоходное русло Дона вдоль южной стороны улицы Левобережной до существующей КНС-6. Его общая протяженность составляет 8641 погонных метра, при диаметре трубы до 2-х метров. Алексей Логвиненко отметил, что при строительстве коллектора использовались современные технологии и материалы, а метод микротоннелирования позволил возвести разветвленную канализационную сеть без традиционных раскопок.— Именно такие проекты и задают вектор развития нашего города и позволяют вывести на новый уровень качество жизни ростовчан, — добавил глава администрации донской столицы.