В скотских условиях спали: появились кадры дома под Ростовом, где держали 18 рабов

Некоторые попали туда под предлогом работы с посуточной оплатой, жильем и питанием. Однако по факту людей оставляли без средств связи, документов и денег. Тех, кто пытался сбежать, по словам невольников, избивали. Всем руководил якобы цыган Раджа, известный еще как Батя, а некоторым — как Виталий.