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Posted 21 октября, 10:32

Published 21 октября, 10:32

Modified 21 октября, 10:35

Updated 21 октября, 10:35

Появились кадры ужасных условий, в которых жили 18 рабов под Ростовом

В скотских условиях спали: появились кадры дома под Ростовом, где держали 18 рабов

21 октября 2024, 10:32
Фото: rostovgazeta.ru
Появились кадры ужасных условий, в которых жили 18 рабов под Ростовом

Появились кадры дома под Ростовом, в котором держали 18 рабов

Лишенные связи и денег, 18 человек трудились на полях Ростовской области за еду и сон. Видео с места их нахождения появилось в соцсетях 21 октября.

Telegram-канал SHOT показал ободранные стены, ветхие полы, грязные вещи на одноместных кроватях. По словам автора видео, запах там был ужасный, а люди на кадрах — изможденные.

В таких скотских условиях 18 человек спали и ели, когда у них было время. В основном мужчины трудились в полях, женщины — хозяйничали на кухне.

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Видео: Тг-канал shot/don_mash. Появились кадры ужасных условий, в которых жили 18 рабов под Ростовом

Некоторые попали туда под предлогом работы с посуточной оплатой, жильем и питанием. Однако по факту людей оставляли без средств связи, документов и денег. Тех, кто пытался сбежать, по словам невольников, избивали. Всем руководил якобы цыган Раджа, известный еще как Батя, а некоторым — как Виталий.

Выбраться на свободу удалось после того, как к ним привели новенького. У мужчины забыли отобрать телефон. Тогда один из них вышел на связь с родными и попросил о помощи.

Официальной информации об освобождении 18 человек из рабства правоохранительные органы не предоставляли. Она будет уточняться.

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