В скотских условиях спали: появились кадры дома под Ростовом, где держали 18 рабов

Posted 21 октября, 10:32
Published 21 октября, 10:32
Modified 21 октября, 10:35
Updated 21 октября, 10:35
Telegram-канал SHOT показал ободранные стены, ветхие полы, грязные вещи на одноместных кроватях. По словам автора видео, запах там был ужасный, а люди на кадрах — изможденные.
В таких скотских условиях 18 человек спали и ели, когда у них было время. В основном мужчины трудились в полях, женщины — хозяйничали на кухне.
Некоторые попали туда под предлогом работы с посуточной оплатой, жильем и питанием. Однако по факту людей оставляли без средств связи, документов и денег. Тех, кто пытался сбежать, по словам невольников, избивали. Всем руководил якобы цыган Раджа, известный еще как Батя, а некоторым — как Виталий.
Выбраться на свободу удалось после того, как к ним привели новенького. У мужчины забыли отобрать телефон. Тогда один из них вышел на связь с родными и попросил о помощи.
Официальной информации об освобождении 18 человек из рабства правоохранительные органы не предоставляли. Она будет уточняться.