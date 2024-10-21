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Posted 21 октября, 09:53

Published 21 октября, 09:53

Modified 21 октября, 09:55

Updated 21 октября, 09:55

В центре Ростова на весь день отключили светофоры 21 октября

В центре Ростова на весь день отключили светофоры 21 октября

21 октября 2024, 09:53
Фото: Pxhere
В центре Ростова на весь день отключили светофоры 21 октября
В Ростове из-за массового отключения электричества перестали работать светофоры на нескольких центральных улицах.

С самого утра перестали работать световые сигналы на двух перекрестках. Речь идет о пересечении улицы Большой Садовой с проспектом Ворошиловским и Соколова. В итоге движение машин в районе площади Советов осталось без регулировки.

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Позже на место прибыли сотрудники ГАИ. По предварительным данным, электроснабжение восстановят не раньше 16:00 мск. Все это время инспекторам придется регулировать движение самостоятельно.

Подобная ситуация в центре города наблюдалась 17 октября. Тогда на перекрестке Ворошиловского/Большой Садовой сломались светофоры. Причиной стало короткое замыкание.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Электричество#Ростов#Светофоры#Отключение#ГАИ
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