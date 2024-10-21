В центре Ростова на весь день отключили светофоры 21 октября

Posted 21 октября, 09:53
Published 21 октября, 09:53
Modified 21 октября, 09:55
Updated 21 октября, 09:55
С самого утра перестали работать световые сигналы на двух перекрестках. Речь идет о пересечении улицы Большой Садовой с проспектом Ворошиловским и Соколова. В итоге движение машин в районе площади Советов осталось без регулировки.
Позже на место прибыли сотрудники ГАИ. По предварительным данным, электроснабжение восстановят не раньше 16:00 мск. Все это время инспекторам придется регулировать движение самостоятельно.
Подобная ситуация в центре города наблюдалась 17 октября. Тогда на перекрестке Ворошиловского/Большой Садовой сломались светофоры. Причиной стало короткое замыкание.