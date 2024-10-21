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Posted 21 октября, 05:21

Published 21 октября, 05:21

Modified 21 октября, 05:23

Updated 21 октября, 05:23

Василий Голубев рассказал о последствиях ночной атаки на Ростовскую область

Василий Голубев рассказал о последствиях ночной атаки на Ростовскую область

21 октября 2024, 05:21
Фото: 1MI
Василий Голубев рассказал о последствиях ночной атаки на Ростовскую область
Губернатор Ростовской области рассказал о последствиях атаки беспилотников в ночь на 21 октября.

Как сообщала RostovGazeta, дроны перехватили над Новошахтинском (четыре), над Чалтырем (один) и в Мясниковском районе (шесть). Последние удалось подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В результате отраженной атаки беспилотники разлетелись на части. Их обломки упали, скорее всего, вдали от населенных пунктов.

Губернатор Голубев сообщил о десятке сбитых беспилотников в Ростовской области
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— По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, — отметил Василий Голубев.

Судя по тому, что в соцсетях местные жители сообщали о звуках взрывов, БПЛА сбили примерно в 04:00 мск.

— Что сейчас на РП (прим. — Русском поле) шарахает? Очень похоже на выстрелы или взрывы, — писали таганрожцы.
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