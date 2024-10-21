Василий Голубев рассказал о последствиях ночной атаки на Ростовскую область

Posted 21 октября, 05:21
Published 21 октября, 05:21
Modified 21 октября, 05:23
Updated 21 октября, 05:23
Как сообщала RostovGazeta, дроны перехватили над Новошахтинском (четыре), над Чалтырем (один) и в Мясниковском районе (шесть). Последние удалось подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
В результате отраженной атаки беспилотники разлетелись на части. Их обломки упали, скорее всего, вдали от населенных пунктов.
— По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, — отметил Василий Голубев.
Судя по тому, что в соцсетях местные жители сообщали о звуках взрывов, БПЛА сбили примерно в 04:00 мск.
— Что сейчас на РП (прим. — Русском поле) шарахает? Очень похоже на выстрелы или взрывы, — писали таганрожцы.