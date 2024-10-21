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Posted 21 октября, 19:45

Published 21 октября, 19:45

Modified 21 октября, 19:47

Updated 21 октября, 19:47

Власти Ростова отсудят у АТП 38 млн рублей из-за плохой работы транспорта

Власти Ростова отсудят у АТП 38 млн рублей из-за плохой работы транспорта

21 октября 2024, 19:45
Фото: 1MI
Власти Ростова отсудят у АТП 38 млн рублей из-за плохой работы транспорта
Департамент транспорта Ростова-на-Дону планирует отсудить у автотранспортных предприятий более 38 миллионов рублей из-за некачественной работы автобусов, рассказал директор ведомства Вадим Шкабарня.

По информации Donnews, за 2023–2024 года департамент транспорта направил в Арбитражный суд Ростовской области иски к городским перевозчикам на общую сумму в 38,1 миллиона рублей. Шкабарня рассказал, что в 2023 году за несоблюдение условий контракта в адрес АТП было направлено около 539 претензий на 31,1 миллиона рублей, а за часть 2024 года — еще 324 жалобы на 27,9 миллиона рублей.

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За 2024 год в Ростове-на-Дону было выявлено 24,6 тысячи нарушений. Чаще всего перевозчики не соблюдают график движения общественного транспорта, порядок высадки и посадки пассажиров, не обеспечивают плановый выпуск автобусов на линию и многое другое. Кроме того, были зафиксированы несоответствия городского транспорта техническим характеристикам.

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