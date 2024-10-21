Власти Ростова отсудят у АТП 38 млн рублей из-за плохой работы транспорта

По информации Donnews, за 2023–2024 года департамент транспорта направил в Арбитражный суд Ростовской области иски к городским перевозчикам на общую сумму в 38,1 миллиона рублей. Шкабарня рассказал, что в 2023 году за несоблюдение условий контракта в адрес АТП было направлено около 539 претензий на 31,1 миллиона рублей, а за часть 2024 года — еще 324 жалобы на 27,9 миллиона рублей.