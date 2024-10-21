Власти Ростова сообщили, когда дадут тепло во все дома города

Posted 21 октября, 09:45
Published 21 октября, 09:45
Modified 21 октября, 09:47
Updated 21 октября, 09:47
По его словам, уже тепло есть в 90% многоквартирных домов Ростова, также отопление дали во все социальные учреждения — детсады, школы, больницы.
Глава администрации заверил, что процесс подключения потребителей к системе отопления проходит в штатном режиме.
Напомним, что с 15 октября управляющие компании, ТСЖ и ЖСК по согласованию с жителями могут начать отопительный сезон. Однако в пятницу, 18 октября, из-за коммунальной аварии в Ростове 59 домов на Западном остались без горячей воды и отопления. В городе как раз похолодало и температура в ночное время приблизилась к +2 градусам.