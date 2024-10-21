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Posted 21 октября, 09:45

Published 21 октября, 09:45

Modified 21 октября, 09:47

Updated 21 октября, 09:47

Власти Ростова сообщили, когда тепло появится во всех домах города

Власти Ростова сообщили, когда дадут тепло во все дома города

21 октября 2024, 09:45
Фото: 1MI
Власти Ростова сообщили, когда тепло появится во всех домах города

Логвиненко обещал, что отопление во всех домах Ростова появится к концу недели

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что отопление во всех многоквартирных домах в городе появится до конца текущей недели.

По его словам, уже тепло есть в 90% многоквартирных домов Ростова, также отопление дали во все социальные учреждения — детсады, школы, больницы.

Глава администрации заверил, что процесс подключения потребителей к системе отопления проходит в штатном режиме.

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Напомним, что с 15 октября управляющие компании, ТСЖ и ЖСК по согласованию с жителями могут начать отопительный сезон. Однако в пятницу, 18 октября, из-за коммунальной аварии в Ростове 59 домов на Западном остались без горячей воды и отопления. В городе как раз похолодало и температура в ночное время приблизилась к +2 градусам.

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