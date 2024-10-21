ВТБ и ESforce запускают киберспортивный турнир

Posted 21 октября, 10:58
Published 21 октября, 10:58
Modified 21 октября, 11:00
Updated 21 октября, 11:00
В ходе турнира участники разыграют крупный призовой фонд в размере 4 млн рублей.
Rush VTB Cup будет состоять из двух онлайн турниров для команд разного уровня — любительского и профессионального, а завершится гранд-финалом в LAN-формате между финалистами каждого турнира. Также на грандиозный финал будут приглашены популярные стримеры, которые станут участниками шоу-матчей между медийными командами.
«Сегодня компании сближаются для решения общих задач. Такой формат сотрудничества может дать сильный синергический эффект, поэтому ВТБ принял участие в организации турнира Rush VTB Cup. Мы нацелены на привлечение молодой, прогрессивной аудитории: регулярно проводим хакатоны и участвуем в спецпроектах для молодежи. Киберспортивный турнир — это логичное продолжение нашего курса. Мы сознательно сделали два направления — любители и профессионалы, чтобы принять участие и попробовать свои силы могли ребята в независимости от уровня подготовки», — рассказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.
«Мы очень рады, что такой крупный банк как ВТБ готов активно включиться в развитие киберспортивной индустрии. В таком сотрудничестве мы видим большие перспективы и потенциал для еще большей популяризации игрового спорта в СНГ. Будущий совместный турнир Rush VTB Cup не может не вдохновлять, ведь он привлечет к участию не только профессиональные, но и любительские команды. Это уникальная возможность стать не просто свидетелем, но и участником реализации такой масштабной истории», — комментирует Александр Галустьян, исполнительный директор ESforce.