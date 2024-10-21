ВТБ и ESforce запускают киберспортивный турнир

В ходе турнира участники разыграют крупный призовой фонд в размере 4 млн рублей.



Rush VTB Cup будет состоять из двух онлайн турниров для команд разного уровня — любительского и профессионального, а завершится гранд-финалом в LAN-формате между финалистами каждого турнира. Также на грандиозный финал будут приглашены популярные стримеры, которые станут участниками шоу-матчей между медийными командами.