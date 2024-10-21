ВТБ и Т1 разработали собственное решение для мониторинга строек из космоса

Posted 21 октября, 13:41
Published 21 октября, 13:41
Modified 21 октября, 13:43
Updated 21 октября, 13:43
С осени 2023 года банк и его технологический партнер проводили пилотный проект по использованию решения в работе ВТБ. За это время были сделаны снимки из космоса более 500 объектов в разных регионах РФ общей площадью более 750 кв км. В данный момент решение внедрено в работу ВТБ с крупными строительными и залоговыми объектами в различных регионах страны.
Точность и качество аэрокосмических снимков проверяемых объектов позволяют выявлять изменения в объектах залога, формировать отчет с аргументированными выводами. При этом оценке поддается не только физическое состояние залогового имущества, но и проявление изменений экономической активности на его территории. Клиенты банка ВТБ могут оценить удобство сервиса, так как алгоритмы контроля, основанные на данных ДЗЗ из космоса, не требуют личного участия залогодателя.
«Запуск проекта по мониторингу строительных и залоговых объектов из космоса позволит нам предложить более удобный сервис для наших клиентов, которые получают кредит в ВТБ на строительство крупных объектов — промышленных предприятий, жилых комплексов, торговых центров. Обычно эти операции предполагают обязательный мониторинг этих объектов представителями банка или же при помощи фотографий того или иного объекта. Это требует от наших клиентов дополнительных ресурсов и временных затрат. При мониторинге объектов из космоса все происходит практически в автоматическом режиме», — прокомментировал руководитель департамента залогов — старший вице-президент банка Антон Вовк.