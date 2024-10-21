ВТБ и Т1 разработали собственное решение для мониторинга строек из космоса

«Запуск проекта по мониторингу строительных и залоговых объектов из космоса позволит нам предложить более удобный сервис для наших клиентов, которые получают кредит в ВТБ на строительство крупных объектов — промышленных предприятий, жилых комплексов, торговых центров. Обычно эти операции предполагают обязательный мониторинг этих объектов представителями банка или же при помощи фотографий того или иного объекта. Это требует от наших клиентов дополнительных ресурсов и временных затрат. При мониторинге объектов из космоса все происходит практически в автоматическом режиме», — прокомментировал руководитель департамента залогов — старший вице-президент банка Антон Вовк.