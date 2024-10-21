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Posted 21 октября, 13:27

Published 21 октября, 13:27

Modified 21 октября, 13:29

Updated 21 октября, 13:29

Юрист рассказала, как ростовчанам не попасть в рабство при поиске работы

Юрист рассказала, почему рабский труд оказался возможен в Ростовской области

21 октября 2024, 13:27
Фото: Изображение Midjourney
Юрист рассказала, как ростовчанам не попасть в рабство при поиске работы
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Эксклюзив
Рынок разнорабочих в Ростовской области почти на 100% серый. Устраиваясь на работу без оформления, ростовчане являются очень уязвимыми, их права нарушаются изначально, сообщила RostovGazeta член регионального штаба Народного фронта, юрист Галина Лебедь.

Напомним, что в Ростовской области обнаружили почти два десятка человек, которые находились в рабстве. Оставшись без денег, документов и телефонов, люди были вынуждены работать в поле за еду. А тех, кто пытался сбежать — избивали.

«Это не единичный случай. В основном, подобное встречается в сельском хозяйстве — на сборе урожая, уходе за сельскохозяйственными животными. Известны случаи, когда людей, которые устраивались на работу без оформления, увозили из Ростовской области в другие регионы, в неизвестном направлении, откуда сбежать они не могли», — отмечает Галина Лебедь.
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По словам собеседницы, избежать рабства поможет лишь один совет — трудоустраиваться только с официальным оформлением.

«Нужно понимать, что когда человек оформляется на работу, предоставляет документы и пишет заявление, то ему в течение трех дней должны выдать на руки трудовой договор. Или хотя бы копию приказа о трудоустройстве», — объясняет эксперт.

Однако, по словам юриста, на рынке разнорабочих в Ростовской области, в большинстве случаев официальное оформление не практикуется.

«Чтобы ситуации с рабством не повторялись, необходимо участие правоохранительных и муниципальных органов. Рынок труда следует немного модернизировать. Например, чтобы вакансии разнорабочих активно размещались в Центре занятости. И, обратившись туда, люди могли устроиться на работу. Тогда и за каждым работником, и за работодателем будет контроль», — уверена собеседница.
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