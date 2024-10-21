Юрист рассказала, почему рабский труд оказался возможен в Ростовской области

Posted 21 октября, 13:27
Published 21 октября, 13:27
Modified 21 октября, 13:29
Updated 21 октября, 13:29
Напомним, что в Ростовской области обнаружили почти два десятка человек, которые находились в рабстве. Оставшись без денег, документов и телефонов, люди были вынуждены работать в поле за еду. А тех, кто пытался сбежать — избивали.
«Это не единичный случай. В основном, подобное встречается в сельском хозяйстве — на сборе урожая, уходе за сельскохозяйственными животными. Известны случаи, когда людей, которые устраивались на работу без оформления, увозили из Ростовской области в другие регионы, в неизвестном направлении, откуда сбежать они не могли», — отмечает Галина Лебедь.
По словам собеседницы, избежать рабства поможет лишь один совет — трудоустраиваться только с официальным оформлением.
«Нужно понимать, что когда человек оформляется на работу, предоставляет документы и пишет заявление, то ему в течение трех дней должны выдать на руки трудовой договор. Или хотя бы копию приказа о трудоустройстве», — объясняет эксперт.
Однако, по словам юриста, на рынке разнорабочих в Ростовской области, в большинстве случаев официальное оформление не практикуется.
«Чтобы ситуации с рабством не повторялись, необходимо участие правоохранительных и муниципальных органов. Рынок труда следует немного модернизировать. Например, чтобы вакансии разнорабочих активно размещались в Центре занятости. И, обратившись туда, люди могли устроиться на работу. Тогда и за каждым работником, и за работодателем будет контроль», — уверена собеседница.