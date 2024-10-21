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Posted 21 октября, 09:04

Published 21 октября, 09:04

Modified 21 октября, 09:10

Updated 21 октября, 09:10

Жители аварийного дома в Ростове рассказали, как остались в зиму без отопления

Жители аварийного дома в Ростове рассказали, как остались в зиму без отопления

21 октября 2024, 09:04
Фото: rostovgazeta.ru
Жители аварийного дома в Ростове рассказали, как остались в зиму без отопления
Сюжет
Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратились жители аварийного дома на Рябышева, 95 в Ростове. Ростовчане рассказали, почему их не расселяют. И пожаловались на то, что в зиму остались без тепла.

По словам ростовчан, дом на Рябышева, 95 в Ростове с 2020 года признан аварийным. В сентябре 2024 года под домом изъяли участок. Проживающим в муниципальных квартирах выдали ключи от новых. А собственникам жилья велели ждать оценщика — для оценки квартир.

«Мы обращались во всевозможные инстанции. Неоднократно ходили в департамент. Но нам говорят, что денег на оценку жилья нет», — отмечает жительница дома Оксана.

Собеседница добавляет, что собственники квартир готовы самостоятельно заплатить за проведение оценки — если проблема только в этом.

Сегодня жильцы аварийного дома столкнулись с не менее серьезным вопросом. Начался отопительный сезон, а подать тепло в аварийный дом, по словам горожан, не получится.

«Рядом с нами дом на Рябышева расселили. Мародеры поснимали в нем трубы, а ветка у нас одна. Поэтому нам не могут включить отопление», — объясняет Оксана.
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По словам ростовчан, дом на Рябышева, 95 в Ростове с 2020 года признан аварийным.По словам ростовчан, дом на Рябышева, 95 в Ростове с 2020 года признан аварийным.
По словам ростовчан, дом на Рябышева, 95 в Ростове с 2020 года признан аварийным.. Фото: Яндекс. Карты

В администрации Пролетарского района объяснили, что по вопросам расселения аварийного дома обращаться следует в Департамент координации строительства Ростова. Они проводят оценку здания. А с вопросом о подачи отопления обратиться или в управляющую компанию или в УЖКХ.

«Но это не наш вопрос», — уточнили в администрации.

Пообщаться с представителями управляющей компании оказалось невозможно. По данным сервиса проверки контрагентов RusProfile, обслуживающая дом организация «МУП ЖЭУ-5» ликвидирована в апреле 2024 года.

На момент публикации статьи разъяснить ситуацию в Департаменте координации строительства Ростова не удалось.

«Делайте запрос в пресс-службу администрации города — будем отвечать», — подчеркнули в Департаменте.

Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как обрушился аварийный дом на Нариманова в Ростове.

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