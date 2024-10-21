Жители аварийного дома в Ростове рассказали, как остались в зиму без отопления

Posted 21 октября, 09:04
Published 21 октября, 09:04
Modified 21 октября, 09:10
Updated 21 октября, 09:10
По словам ростовчан, дом на Рябышева, 95 в Ростове с 2020 года признан аварийным. В сентябре 2024 года под домом изъяли участок. Проживающим в муниципальных квартирах выдали ключи от новых. А собственникам жилья велели ждать оценщика — для оценки квартир.
«Мы обращались во всевозможные инстанции. Неоднократно ходили в департамент. Но нам говорят, что денег на оценку жилья нет», — отмечает жительница дома Оксана.
Собеседница добавляет, что собственники квартир готовы самостоятельно заплатить за проведение оценки — если проблема только в этом.
Сегодня жильцы аварийного дома столкнулись с не менее серьезным вопросом. Начался отопительный сезон, а подать тепло в аварийный дом, по словам горожан, не получится.
«Рядом с нами дом на Рябышева расселили. Мародеры поснимали в нем трубы, а ветка у нас одна. Поэтому нам не могут включить отопление», — объясняет Оксана.
В администрации Пролетарского района объяснили, что по вопросам расселения аварийного дома обращаться следует в Департамент координации строительства Ростова. Они проводят оценку здания. А с вопросом о подачи отопления обратиться или в управляющую компанию или в УЖКХ.
«Но это не наш вопрос», — уточнили в администрации.
Пообщаться с представителями управляющей компании оказалось невозможно. По данным сервиса проверки контрагентов RusProfile, обслуживающая дом организация «МУП ЖЭУ-5» ликвидирована в апреле 2024 года.
На момент публикации статьи разъяснить ситуацию в Департаменте координации строительства Ростова не удалось.
«Делайте запрос в пресс-службу администрации города — будем отвечать», — подчеркнули в Департаменте.
Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как обрушился аварийный дом на Нариманова в Ростове.